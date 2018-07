Pues aunque a mí me siga pareciendo extraño, porque lo recuerdo así de toda la vida, que no lo he conocido de otra manera, Cayetano ha decidido que se jubila ya, que ya está harto de estar vendiendo Lotería todos los días y que es hora de tomarse un descanso. Y yo lo comprendo, aunque se me haga raro. El año pasado ya lo dijo, que bien lo podría haber hecho desde el septiembre pasado, pero sólo ha aguantado un año, y mucho es me parece a mí. Además es verdad lo que él dice, mejor hacerlo ahora, que todavía se puede, que a lo mejor dentro de unos años ya no se puede o no te dejan, que las cosas cambian más de lo que imaginamos. Yo le he dicho que lo entiendo, que haría lo mismo y que está haciendo muy bien, pero también le he dicho, y muy serio, que eso no puede ser dejar de hacer cosas y de moverse, que muchos se jubilan y en dos días se convierten en viejos, y no digo viejos de edad, si no viejos por lo poco que hacen y lo que no intentan.

Aunque se repita muchas veces, yo soy de los que piensan que la edad no está en el carné de identidad, para nada, eso solo es un número y ya está, la edad es como tú te tomes la vida, y las ganas que tengas. Que he conocido viejos de veinte años y chavales de ochenta, tal y como les estoy contando, que ustedes saben que eso es así. Y ahí juega mucho la cabeza, más de lo que imaginamos, que es la que consigue que estemos activados o que estemos adormecidos. Y para dormir, como se suele decir, ya tendremos mucho tiempo, para aburrirnos.

Poco le tuve que explicar a mi amigo Cayetano, que estas cosas ya las hemos hablando doscientas veces, que nos conocemos mejor que si fuéramos hermanos. Y lo tiene más claro que el agua, por lo que me ha quitado un peso de encima. Eso sí, me ha dejado tela de sorprendido, que dice que quiere aprender a pintar y a manejar un ordenador, que ya tiene hasta encargado uno. Se ha apuntado a unos talleres que hay para gente de nuestra edad, y de paso me voy a apuntar yo también, que puede ser que haya algo que me interese. Es que estar activos, tener ilusión por que comience cada nuevo día es fundamental, que si solo piensas en que el día se acabe, mal asunto, que es lo peor que te puede pasar. Por eso yo creo que estoy en todos los líos, que así tengo la mente y las horas ocupadas. En fin, que seguimos dándole vueltas a lo que vamos a hacer en agosto y todavía no lo tenemos claro, aunque seguro que cae algo, conociéndonos. Aunque agosto está a la vuelta de la esquina, como el que dice.