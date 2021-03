Inventarnos

Pues esto ya está aquí, la Semana Santa digo, con sus torrijas y pestiños hechos, y casi comidos, que como sigamos así vamos a tener que hacer una nueva partida y hasta tres, que vaya tela cómo le estamos pegando este año. Pero bueno, ya que va a ser una Semana Santa de aquella manera, pues eso, que por lo menos sigamos respetando sus comidas y sus cosas, que la boca no la tenemos confinada.

El viernes mismo, hizo mi hermana un arroz con bacalao y espárragos que todavía me estoy acordando, porque no es que estuviera bueno, era algo superior, lo que yo les diga, pero una cosa buena. Y es que la Semana Santa y la Cuaresma no son sólo los dulces, por muy famosos y ricos que estén, es que hay un montón de comidas que están para reventar de ricas, de verdad. Yo no he vuelto a probar, porque a mi hermana no le sale y yo nunca he probado, esa es la verdad, el potaje de bacalao y acelgas que hacía mi madre, que eso era algo maravilloso. Que además llevaba buñuelos de bacalao, en el caldo, que le salía así muy amarillito, que me acuerdo como si me hubiera comido un plato hace un rato, lo que yo les diga. Ese día me tocaba luego siesta de las largas, porque vaya cómo me ponía, hasta las orejas, lo que yo les diga. Y otra cosa que me encantaba era el bacalao frito, pero el finito, qué cosa más rica. Mi padre se volvía loco apurando los restos de las espinas del bacalao, pero con su sal, que se ponía un medio de Montilla al lado y lo disfrutaba como si fuera un auténtico manjar, que para él lo era, claro.

Se hacen muchos platos por estas fechas y yo creo que es bueno respestar esas tradiciones, sobre todo porque volvemos a ser como niños y se te vienen a la cabeza un montón de recuerdos.

Y es que renunciar a lo nuestro es lo peor que podemos hacer. Por eso me parece muy bien lo que han hecho los comerciantes de la Judería, con esa asociación que han montado, para que los propios cordobeses volvamos a aquel barrio. Que siempre lo hemos relacionado con los turistas, y no es sólo eso, que es tan cordobés y tan nuestro como cualquier otro barrio. Con una diferencia, que más bonito no puede ser, y eso que haya cordobés que se pierdan en la Judería no puede ser. Así que estos días puede ser un bonito plan, que anda que no es un paseíto bueno. En fin, que tenemos que inventarnos, vaya que esto vaya para largo.