La mayoría de mis vecinos están contentos con los abonos del Córdoba para la temporada que viene, que por lo visto se han quedado muy bien de precio, aunque yo no sé si es bien de precio para ser el Córdoba o para jugar en Cuarta División, que eso ya tendríamos que preguntarlo para aclararnos.

Y con los abonos nuevos se ha hablado mucho de Valdepeñas, de aquella eliminatoria legendaria que nos sacó de la Tercera División, que viene a ser igual a la división en la que estamos ahora, y que algunos todavía no han asimilado. Yo viví aquella eliminatoria, que todavía recuerdo como si hubiera sido ayer mismo. Tanto en el partido de El Arcángel, que yo no he visto más gente en todos los días de mi vida, pero además gente contenta y alegre, con ganas de pasarlo bien, que todavía me emociono al recordarlo, pero también en el partido de vuelta, que lo mejor con diferencia, y lo sigo diciendo, fue el viaje en tren. Cómo lo pasamos, de verdad, que viaje más bueno, que pusimos todo el tren blanquiverde, que encima no nos costó nada, si mal no recuerdo, sin parar de cantar y de celebrar, de los puros nervios que teníamos. Y pasamos la eliminatoria, ya lo creo, y subimos a Segunda B, y otra vez de celebración en Las Tendillas, qué cosa más grande. Que hemos ido a celebrar pocas cosas, pero cuando hemos ido lo hemos pasado en grande y hemos celebrado como si hubiéramos ganado un Mundial, como poco.

El último equipo que ha ido a Las Tendillas a celebrar algo ha sido el Córdoba Futsal, cuando ascendieron a Primera División, que ellos sí están con los mejores del mundo, y siguen estando, ya por tercera temporada consecutiva, que se dice pronto. Pero es que en este equipo han hecho muy bien las cosas, que su presidente, José García Román, que además es vecino, no es de vender humo, si no de hablar claro y decir las cosas como son, y eso siempre se agradece y siempre es el mejor camino.

Pues recordemos que ellos también han sacado los abonos, y para ver a los mejores equipos del mundo, y que merecen que estemos apoyándolos, que es un equipo como la copa de un pino, y cordobés por los cuatro costados. En fin, que ya va siendo hora de tomarse un descanso, y aunque esto me encanta de vez en cuando hay que desconectar para refrescar la cabeza, o eso pienso yo. Todavía no tenemos nada pensado, pero seguro que algo cae, me parece a mí. Ya lo contaré, como siempre.