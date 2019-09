Si tuviera que quedarme con alguna de las personas que he conocido en el Camino de Santiago, tengo muy claro que me quedaría con Patricio, el marinero, que se metió no sé cuántos kilómetros entre pecho y espalda porque durante una tormenta muy gorda prometió que lo hacía si regresaba a puerto con vida. Y regresó y no le ha quedado más remedio que hacer el Camino de Santiago.

Vaya buena gente Patricio, pero tela, una de esas personas nobles que hay tan pocas en la vida, que yo no he visto cosa igual en mi vida, que si llega a vivir en Córdoba estaríamos todo el día juntos, lo que yo les diga. Pero no, es de Huelva, de un pueblo que hay ya pegado a la frontera con Portugal, de Ayamonte, y de un barrio marinero de allí que se llama Punta del Moral. Me lo sé todo de memoria, que este hombre empieza a contar historias y es como un libro abierto y hasta puede que me quede corto, lo que yo les diga, una cosa mala. Es que no se vayan a creer, que este hombre, Patricio, es marinero porque lo fueron antes su tatarabuelo, su abuelo, todos sus tíos, su padre y sus hermanos, así como el que no quiere la cosa, como para haberse metido a aparejador o a electricista, vamos, que más no lo puede llevar dentro de la sangre. A los doce años, a los doce, que se dice pronto, estaba ya el hombre embarcado, y hasta ahora, que pasa de los cincuenta, ya le queda poco para jubilarse, porque los marineros se jubilan antes, natural, que ese oficio no puede hacerse con muchos años.

Me dejaba con la boca abierta cada vez que empezaba a contarme sus cosas, sobre todo porque son muy diferentes a las que yo he vivido hasta ahora, con atunes de 200 kilos, con bancos de cientos de besugos que se cuelan en la red en un segundo, con tormentas que duran dos días, con ollas calentando fideos a las seis de la mañana, con yo qué sé más, que todo me sonaba como si me estuviera contando una película, de verdad. Eso sí, desde que he escuchado a Patricio ya no vuelvo a decir en mi vida que el pescado es caro, es barato para todas las penurias y peligros que esa gente pasa en mitad del mar, lo que yo les diga, que es un oficio mucho más duro de lo que imaginamos. Y como dice él, todo el mundo es marinero en verano, pero que hay muchos días. Eso es lo que espero, que no tengamos muchos días malos, precisamente. En fin, que ya les dejo, pero antes quiero acordarme de Juan Miguel Moreno Calderón, el concejal que ha dejado el Ayuntamiento, que vaya tío bueno, ojalá fueran así todos los políticos, que nos iría de otra manera. Ya lo creo que sí.