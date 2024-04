No hemos tenido que esperar a mayo para tener una de sus primeras fiestas, la de las Cruces, que desde el viernes ya han abierto. Y yo creo que las he visto todas, o prácticamente, que Soraya se pone a andar y no hay quien la pare, sobre todo cuando son cosas de nuestra Córdoba bendita. Y la cosa más grande de nuestra Córdoba bendita es el mes de mayo.

Eso lo saben aquí y en Pekín, que no estoy exagerando en nada, pero en nada. Y mayo es muy mayo en mi barrio, que salvo la Cata, que este año no hay todavía no sé por qué, y la Feria, pero que tampoco nos pilla tan lejos, todo sucede en San Agustín y alrededores. Que no estoy exagerando, para nada. Igual que no hay mayo, desde hace unos años, sin la Guía de Los Patios de mi Día. Que el jueves pasado la han presentado y vaya cosa elegante y bonita que han hecho otra vez, que no hay quien les supere en esto.

Toda Córdoba, como se dice, estuvo en el Palacio de Viana, que vaya buen ambiente que había. Y no es para menos, que la cosa lo merece y mucho más. Tuve la ocasión de saludar a Raquel, la directora, que anda que no lo está haciendo bien, y tela de simpática que es, lo que yo les diga. Y a mucha más gente, que aquello fue un trajín de los buenos, que pude alternar como a mí me gusta. Y es que el mayo cordobés es eso, mucho alterne y mucha calle. Soraya colecciona las guías del Día, que yo creo que ni una le falta. Lo que me gustaría es que me dejaran escribir un año, que yo viví en un Patio y puede contar muchas cosas, verdades como puños, antes de que fueran lo que son ahora.

Y es que es eso, la Guía de mi Día es la puerta de entrada de mayo, tal cual y como lo estoy contando, que se ha convertido ya en una tradición que no nos puede faltar. Y este mayo va a ser de grandes emociones, ya lo estoy viendo, por nuestras fiestas, y por nuestro Córdoba, porque ya seguro que juega la fase de ascenso. Ojalá tengamos otro día histórico, que nos hace falta después de los malos tragos de los últimos años. Que ahora empezamos a no acordarnos, pero estuvimos a punto de desaparecer, que vaya los últimos presidentes que tuvimos, vaya tela marinera, que mejor no acordarse de ellos.

En fin, que ahora toca hablar de cosas bonitas, como bonita fue la despedida del Mago de Fátima, Javi Flores, que yo creo que debería haber ido más gente, porque además era por una buena causa. Nada más que por ver de nuevo de corto a Perico Campos, vaya pedazo de pelotero, ya merecía la pena. Hasta el miércoles tenemos Cruces, así que a aprovechar, y disfrutar, que esto no ha hecho nada más que comenzar.