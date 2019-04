Fin del debate al modo Pedro

Petardazo tremendo de Juan José Cortés (número uno del PP por Huelva, víctima de un asesino de niños y un error judicial) y revés legal a Pedro Sánchez (número uno del PSOE en España, víctima de la aplicación estricta de las normas electorales y el sentido común por parte de la Junta Electoral Central) . A Cortés no le ha rectificado nadie en su partido, a Sánchez le han estropeado su debate amañado en televisión.

El candidato socialista ha visto suspendido por la JEC el debate a cinco que había impuesto en Atresmedia (metiendo a Vox para perjudicar a PP y Cs), con dos elementos de arbitrariedad y manipulación: fijaba un criterio absurdo para seleccionar a los candidatos debatientes y, con ello, hurtaba a TVE -él, tan paladín teórico de la televisión pública- de la posibilidad de ejercer su papel al servicio de todos en una campaña electoral decisiva. La ley impide a RTVE ese formato caprichoso.

Pensaría, Sánchez: este escándalo durará un par de días. Pero he aquí que la Junta Electoral, máxima autoridad en campaña, estudió un recurso de los nacionalistas vascos, catalanes y canarios y ha sentenciado lo evidente. A saber, que las normas que obligan a TVE a actuar con neutralidad en la contienda electoral, tanto en informaciones como en debates, obligan también a las emisoras privadas, y que el criterio para elegir a los candidatos para participar en un debate televisivo no puede ser un sondeo, ni muchos sondeos, sino los resultados obtenidos en las elecciones anteriores. Y que Junts per Catalunya, PNV y Coalición Canaria lograron más del 5% de votos en sus circunscripciones en 2016, y varios diputados, y Vox se quedó en un 0,1 ó 0,2%. No tiene derecho a debate, ni en tele pública ni en tele privada.

A ver qué debate se inventa ahora Pedro. Quizás ninguno.