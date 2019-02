No se lo van a creer, pero el otro día me colé en los premios esos que dieron en la Diputación y no se pueden imaginar el buen rato que echamos, que allí no faltaba nadie, o a lo mejor faltaba mucha gente, que no controlo yo mucho de las cosas de la cultura o como se llame. La cosa es que estuvo bien o así me lo pareció a mí.

La cosa es que Soraya, que ella sí entiende tela de esto, me dijo que había notado que faltaba un montón de gente, que los había echado en falta y que eso la había dejado un poquito extrañada. La verdad es que a muchos de la cultura, poetas, escritores y pintores de aquí no los vimos, que a lo mejor no fueron o a lo mejor no los invitaron, cualquiera sabe, la cosa es que no estaban por lo que fuera. Eso pasa mucho con las listas, que las carga el diablo, porque quien las hace se puede olvidar o porque, sencillamente, no le da la gana que tal o cual persona entre en la lista, que eso pasa más de lo que imaginamos. Aunque yo creo que aquí fue por despiste, digo yo, que tampoco a una cosa en la que dan premios de cultura quiere ir tanta gente, digo yo. Porque una cosa es ser escritor, músico o pintor y otra muy diferente es ser famoso, y el otro día habría muchos de la cultura o como se quiera llamar y muy pocos famosos y en estas cosas, como en casi todo, la gente a quienes quiere ver es a los famosos.

A mí me gustó mucho ver a la Reina y me habría encantado hacerme una foto con ella, pero anda que no había cola, que hasta los que dicen que no quieren reyes, hasta esos, estaban esperando para hacerse una foto con ella, según me dijo Soraya, que yo de eso entiendo menos y hasta más que menos, nada de nada. Tampoco hay que extrañarse de nada, que eso suele pasar, si pasa hasta con cosas muy tontas cómo no va a pasar con las que son más serias, pues eso. La Reina me pareció muy guapa y elegante y el Rey es más largo que un día sin pan y tiene cara de buena persona. Lo que no comprendo es lo de la barba, que le echa años encima, pero a lo mejor es lo que busca, cualquiera sabe.

En fin, que ya me voy, ya les contaré la semana que viene como ha sido el arranque de los caracoles, que todavía no he tenido tiempo de catarlos, y eso que he pasado por tres o cuatro puestos. Pero hay tiempo, hasta de hartarme varias veces, aunque de caracoles yo nunca me he hartado, que yo recuerde.