Cómo me contraría la querencia de algunas Diputaciones Provinciales acoger en sus territorios la Vuelta Ciclista a España. Si es la salida de etapa, salivan. Por la salida de la Vuelta, arañan. Que es tanto como decir que ponen una cantidad considerable de billetes a la organización encima de la mesa.

Dicen que esa promoción viene muy bien a la referida provincia. Que lograr que la Vuelta atraviese tu territorio, y sus ciudades acojan salidas o metas de etapa te reporte no sé cuántos millones de euros cuantificados como impactos mediáticos.

Nunca he comulgado con estas teorías económicas capaces de monetizar con una facilidad pasmosa los muchísimos euros provenientes del dinero público. Hablando en plata, no entiendo qué tipo de impacto puede tener para una playa que una etapa arranque de allí a las doce de la mañana, mientras no más de cincuenta mil espectadores siguen la peripecia por Teledeporte. Cuestión aparte de no menos enjundia sería analizar cuál es el perfil de esos cincuenta mil seguidores teleadictos, entre los que a lo mejor predominan los jubilados con una pensión mínima. Como para gastarse cien euros por día en su próximo destino vacacional.

A los políticos les gusta que la Vuelta pase por sus dominios porque son sus dominios, y porque les gusta salir en televisión. Y no hay más. La maquinaria se ha hecho grande. Y millonaria.

Sólo sé que la provincia de la que sale este año la Vuelta tiene la Sanidad hecha unos zorros, con unas listas de espera para intervenciones quirúrgicas y consulta de especialistas realmente dantescas. La Diputación anfitriona se autodenomina con bombo Gobierno Provincial, frente al gobierno autonómico de signo político distinto y distante. Se llevan como el perro y el gato. Y les encantan los juegos carísimos, como patrocinar vueltas ciclistas y verbenas deportivas.