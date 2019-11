No me gustaría seguir hablando de nuestro equipo, o hablar otras cosas, como que estábamos de maravilla, en lo más alto de la tabla, y todo tranquilo, pero la realidad, ni de lejos, es esa. Es justamente la contraria, a mil kilómetros, y creo que me quedo corto. Y es que el daño que este personaje ha hecho a nuestro equipo espero que se pueda arreglar, pero miedo me da de lo que pueda pasar.

Es que este hombre nos ha dejado sin luz, que nos tienen que prestar campos otros equipos para que los chavales de las otras categorías puedan entrenar; que nos ha dejado sin dinero para poder pagar los viajes, que hasta los taxistas se han tenido que ofrecer para llevar a los jugadores, lo que les estoy contando, pero, desde luego, no vamos a permitir que nos deje sin dignidad, eso nunca. Eso no lo podrá conseguir nunca, porque el Córdoba no es de él, es de la afición, de sus socios, de los cordobeses, y eso no lo vamos a consentir, por mucho que lo intente, y lo está intentando, como todos sabemos. Este personaje, que no daría ni para novelucha mala si dedicara al mundo de la televisión, está haciendo buenos a todos los presidentes que ha tenido el Córdoba, a todos, esa es la verdad, porque no recuerdo ninguno tan sumamente malo, tan desastroso y mentiroso como este hombre. Y es que de cada cien cosas que dice, noventa y nueve son mentira y una no se sabe, y bien sabe todo el mundo que no estoy exagerando.

Por eso espero que este esperpento dure lo menos posible, porque cada día que pasa nos hace más daño y ensucia más el nombre de nuestro Córdoba y también de nuestra ciudad, y eso no lo debemos permitir. Por eso lo vuelvo a pedir, a quien tenga algo que decir o de hacer, como puede ser el Alcalde, que haga algo, pero que lo haga ya, porque esto no se puede consentir de ninguna de las maneras. En fin, que ya no sé qué más decir, porque me duele tanto esta historia, estoy pillando tales sofocones, que a veces me da miedo, y no quiero, porque lo paso peor que mal. Por el bien de todos, que salga un ratito el sol, aunque solo sea media hora, y nos creamos que la cosa tiene remedio, que ahora tiene muy mala pinta. Eso sí, vaya ejemplo y vaya lección que está dando la afición, pero grande, que no se pueden tener mejores maneras y más educación, y eso nadie me lo puede rechistar, porque es la gran verdad. Por ellos, por todos, que se solucione todo esto lo antes posible, que ya estamos tardando.