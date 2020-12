Dice que del PSOE no espera nada

En una reciente entrevista radiofónica y en alguna otra declaración última, le he escuchado decir a la señora alcaldesa de Baena que del PSOE no espera "nada". Su verborrea incorpora, como muletilla recurrente, esta frase que la realidad no sostiene. Es otra mentira de su amplio repertorio que nos quiere colocar, pero esta vez ni con calzador entra. Vayamos a las pruebas.

A modo de ejemplo, y solo para refrescarle la memoria, le recuerdo que, gracias al PSOE de Baena, ella misma y su equipo de gobierno vieron resuelto el bloqueo al que los condenó el mismo que los sentó en el sillón de la Alcaldía. Fue el grupo socialista quien por responsabilidad con la institución y para desbloquear la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento, se abstuvo para que la alcaldesa y el equipo de gobierno pudiera obtener las retribuciones que les correspondían por el ejercicio de su cargo. ¿O no, señora alcaldesa?

Más rabillo de pasas para su memoria. Recordemos que el PSOE se ha abstenido en los múltiples reconocimientos extrajudiciales que se han llevado a pleno a lo largo de este año y medio, lo que equivale a decir que el PSOE, por responsabilidad con los proveedores y los empresarios locales, ha permitido con su abstención que se cobraran las numerosas facturas que no contaban con el procedimiento administrativo habitual. ¿O no? Actuación esta muy diferente a la de la propia alcaldesa y su Partido Popular cuando estaban en la oposición, votando en contra y criticando cualquier gestión.

No olvidemos tampoco los Planes Provinciales aprobados gracias al PSOE. Además, gracias al grupo municipal socialista, se han solicitado subvenciones tan necesarias como parte de la reforma del mercado de abastos y alumbrado público al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). También nos hemos abstenido en otras subvenciones para apoyar al emprendimiento, aunque finalmente no se hayan materializado algunos proyectos empresariales por diferentes motivos.

Bastaría con echar un simple vistazo a las actas de los plenos municipales o a los vídeos emitidos por los medios de comunicación para percatarse que cerca del 90% de los asuntos llevados a pleno han contado con el voto positivo o la abstención del grupo municipal del PSOE de Baena. ¿O no, señora alcaldesa?

Sin ir más lejos, en este año 2020, la mayoría de las inversiones contempladas y de las medidas propuestas pertenecen al PSOE. Lo reconoció hasta la propia alcaldesa. Recordemos que el presupuesto se aprobó a las puertas de octubre y pese a la mano tendida del PSOE, la alcaldesa prefirió echarse de nuevo a los brazos de Luis Moreno a cambio de una innecesaria partida de 35.000 euros para asesoramiento jurídico externo al Ayuntamiento, con el informe en contra del Secretario y la Interventora municipales, negándose de este modo al acuerdo presupuestario con el grupo municipal socialista. ¿O no fue así?

Me pregunto, entonces, cuánta veracidad tiene su frase "del PSOE no se puede esperar nada". Evidentemente, ninguna. Como tampoco es cierto el otro eslogan rancio y machacón, la cara b del primero, que viene repitiendo en un tono a veces autoritario, a veces propio de sermón: "Concejales del PSOE trabajen por Baena".

Trate, señora alcaldesa, con inteligencia a la población de Baena y Albendín. Usted aceptó los votos de la investidura pese a no ganar las elecciones y, por tanto, usted tiene la responsabilidad de gobernar. Con los resultados de aquellas elecciones en las manos, es fácil decir que muchos votantes poco esperaban del PP y a la vista de este año y medio de gobierno, también es fácil afirmar que la mayoría del Pleno poco espera del PP. Sé que le pesa, pero es lo que ocurre con alcaldías tan débiles, políticamente, como la suya: necesita a la oposición para casi todo. Recuérdelo.

Negociar unos presupuestos no consiste en el envío de un correo electrónico; no es convocar una junta de portavoces para informar de los asuntos que llevaran a pleno. Es proponer a las diferentes fuerzas políticas de la corporación los proyectos, las medidas y las acciones que necesitan Baena y Albendín con el objetivo de negociar para llegar a acuerdos. Y más en estos duros momentos de pandemia: dialogue, consensúe, sea tolerante y le aseguramos que el PSOE baenense continuará estando donde siempre: trabajando por Baena y Albendín. Votando en el Pleno con responsabilidad, como hacíamos antes de 2019 y como hemos hecho en estos 18 meses.

La mano del PSOE la tiene tendida. Decida usted si la acepta o sigue prefiriendo el autoritarismo. Sin siquiera mayoría simple, practique humildad o plantee una cuestión de confianza, pero no condene a Baena al bloqueo. Los baenenses no lo merecemos.