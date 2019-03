Dani, a la conquista de la tele

Dani García intenta estar como en casa en su programa de recetas de La 1, Hacer de comer, aunque se le ve aún muy verde frente a la cámara. Naturalidad y simpatía no le faltan, eso es cierto, pero su descenso a los infiernos de la cocina de andar por casa no le ha sentado demasiado bien a este chef acostumbrado a hacer platos triestrellados y multigalardonados, no comida para ser comida en el día a día de la supervivencia hogareña. Porque el cocinero malagueño elabora recetas tan tradicionales como sencillas, lo que es un arma de doble filo: siempre habrá un ama de casa o un padre de familia concienciado que lo sepa hacer ya y le resulte este espacio cuanto menos prescindible. Dani García no es Arguiñano, aunque lo pretenda. No puede confiar el éxito de su programa -por cierto, en la misma franja horaria que el del mediático cocinero vasco en Antena 3- a preparar lo de (casi) siempre y tirar de chistes. Por si fuera poco, a Dani le han puesto un pinche de bromas, porque en los fogones ayudar, ayuda poco. Se trata de Antonio Romero, un sevillano con gracejo que participó en la tercera edición de MasterChef y acabó como cocinero a domicilio. Un tándem perfecto... para irse de tapas, no tanto para cocinar.

Con este panorama, digno de Comedy Central, los consejos prácticos de Dani, las curiosidades sobre el origen de las recetas y los ingredientes utilizados, así como las alternativas para personas con intolerancias alimentarias -que cada vez hay más-, veganos o vegetarianos, se convierten en lo más curioso. Cocido, lentejas vegetarianas, crema de alcachofas, escalivada con salsa romesco, patatas con costillas, trucha a la riojana, merluza en salsa verde, arroz meloso con sepia y carabineros, cordero asado, solomillo ibérico, flamenquines o milhojas de foie, manzana y champiñones son algunas de los platos que han elaborado. Todo muy tradicional, de hecho.

La presencia de amigos de Dani, chefs muy reconocidos como él, es otro aliciente. Ramón Freixa (dos estrellas Michelin) ha cocinado unos canelones con carne, Marcos Morán (una estrella Michelin) preparó unas fabes con almejas, Ángel León (tres estrellas Michelin), unas sardinas asadas. Además, García aconseja a algunos de los rostros más conocidos de la televisión para que perfeccionen sus recetas. Enseñó a la modelo Laura Sánchez a preparar un brunch con huevo benedictine y salsa holandesa. A la actriz María Esteve, a bordar la bechamel para hacer croquetas. También echó una mano al ex jugador de baloncesto Fernando Romay para que no se le hunda un bizcocho, y al ilusionista Jorge Blass le mostró cómo rebozar un calamar. Si Dani se ha propuesto conquistar la tele, lo logrará. Seguro.