Da una vuelta

Dicen que hay una ley que explica estas cosas que son tan difíciles de entender, tiene un nombre extranjero, como de los americanos o algo. Pues se ha vuelto a cumplir, porque después de las semanas que hemos tenido, de puro verano, pero tela marinera, ha sido permitir los viajes y ha empezado a refrescar, como si alguien lo tuviera planeado.

Yo he hablado con muchos vecinos en los días previos y les daba exactamente igual el tiempo que hiciera, pero igual, que la mayoría me respondían que tenían que darle una vuelta al apartamento, que muchos desde septiembre no habían ido, y eso no es bueno, que de vez en cuando hay que darle una vuelta. Ya sé que es una de esas frases que parecen no explicar nada, pero a nosotros nos sirve de maravilla, porque lo explica todo. Ya sabemos de lo que hablamos, de ver que las ventanas siguen bien, que no hay goteras, que no hemos manchado a nadie, que el frigorífico sigue funcionando y que el jardinero, Luis, Manolo o Paco, sigue siendo el mismo. Es así de fácil, no hay que darle más vueltas. Y ya que estamos allí, quien vaya, digo, pues a tomarse un pescaíto en ese bar que nos gusta tanto y a darse una vueltecita por el paseo marítimo, pero con mascarilla y respetando las distancias, eso sí. Que podremos viajar entre provincias, pero las cosas hay que respetarlas y cumplirlas como está mandado. Y más si estamos fuera de nuestro sitio, mucho más, que luego nos quejamos a base de bien cuando vienen a Córdoba y no la tratan como se merece. Pues lo mismo, cuando somos nosotros los que viajamos.

No me quiero imaginar yo esas Fuengirola, Torrox, Benalmádena o Arroyo de la Miel cómo han estado este fin semana, que tiene que haber sido una cosa tremenda, repletas de cordobeses dándoles una vuelta a los apartamentos. Y como está mandado, claro que sí. Que no se habrán consumido más valgas en muchos años y seguro que hasta en algunos bares han preparado caracoles, para ya sentirnos como en casa. Sobre todo en Fuengirola, que siempre lo he dicho, que es una Córdoba con playa, que tenemos hasta nuestro San Rafael, ya saben, ese que tiene su parecido con aquel. Aunque esa es otra historia que algún día contaremos, cuando toque, que hoy no toca, me parece a mí. En fin, pero que no solo la cosa va de playas, que también muchas familias se van a poder encontrar y abrazar después de tanto tiempo separados, que esto va a ser como lo del anuncio ese de Navidad, pero en pleno mes de junio, lo nunca visto. Pues nada, en uno u otro sitio, vamos a disfrutar esto como se merece, eso es lo primero, desde luego.