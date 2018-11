Cuerda floja

Yo no quería hablar más de Sandoval y de fútbol, pero parece que no me queda más remedio, sobre todo teniendo en cuenta que el otro día lo despidieron porque volvimos a hacer lo de casi siempre, y que no es otra cosa que perder un partido. Y es que ya llevamos demasiados, y por eso estamos instalados en el pozo.

Como suele decirse, la cuerda se rompe siempre por la parte más floja, sobre todo porque es más fácil echar a uno que a catorce, y porque también es más cómodo echarle la culpa a alguien, al entrenador de turno, antes que reconocer que te has equivocado. Y es que la rachita de jefes que llevamos en nuestro Córdoba dan para hacer una película, me parece a mí, lo que me temo es que sería una película de terror, o de cachondeo, según cada uno la entienda. Lo que está claro es que sería una película la mar de mala, porque menudos actores han pasado por el Arcángel. Uno hasta se creyó de verdad que era actor y vaya esperpento de vídeos que hizo, de vergüenza ajena, una cosa. Y yo creo que no se ha ido del todo, que como las chimeneas que se apagan malamente ha dejado una ascua un poquito encendida, aunque puede que sean suposiciones mías, que en verdad nadie me ha dicho nada. Es por el ambiente, no sé si me explico, como que sigue habiendo el mismo ambiente que antes, el mismito que había antes, o esa es la impresión que yo tengo.

En fin, que ya tenemos entrenador nuevo, que todavía no me he aprendido el nombre. Lo único que sé es que su nombre verdadero no es el que dijeron, que por lo visto se llama de otra manera. Eso es que es como los cantantes, un artista, y tiene su nombre de guerra, como dicen los famosos, que seguro eso lo habrá escuchado usted alguna vez. Yo no creía que eso iba a llegar a los entrenadores, pero parece que sí, aunque yo no creo que eso sea bueno o malo, solo un detalle, aunque hay quien dice que los detalles son lo que importan. En fin, lo que espero es que este entrenador nos dure un poquito más y que venga con una buena cuerda, para que no se acabe rompiendo a las primeras de cambio. Aunque me temo que eso es difícil estando la gente que tenemos, que tienen siempre las tijeras preparadas y afiladas. Cuando a lo mejor el corte hay que pegarlo en otro sitio, que solo pueden ver si se ponen frente al espejo. Pero para eso hay que querer y sobre todo ponerse, digo yo.