Me había propuesto no hablar hoy de fútbol y la verdad es que no sé si lo voy a lograr, porque menudos sofocones me estoy llevado, nos estamos llevando, mejor dicho, en las últimas semanas. Que si alguien nos contaba esto a principios de temporada no nos lo podríamos haber imaginado, de ninguna de las maneras.

La temporada del Córdoba no ha sido buena, y eso no hace falta que yo lo diga, basta con ver los números y el fútbol que ha practicado. Tampoco ha sido regulera, que eso es algo que suele ser muy habitual por aquí. Y ojalá lo hubiera sido, porque en todas las temporadas reguleras hemos estado en la zona de nadie casi todo el rato, muy lejos de la cabeza pero con cierto margen con los de abajo. Ha sido mala, esa es la mejor palabra, hay que reconocerlo, muy mala también se puede decir, porque este equipo es para que estuviera luchando por los puestos de arriba, como poco, y no lo hemos hecho, porque siempre hemos estado de lío en lío y tiro porque me toca. Hasta aquí de acuerdo, lo reconozco, que no se puede negar la evidencia. Pero como para ahora bajar a la antigua Tercera División no ha sido tan mala la temporada del Córdoba, ni mucho menos, y que nadie me diga que no soy objetivo, porque esa es la verdad. Y es que lo de ponerse a cambiar las categorías del fútbol español en mitad del lío que tenemos no se le ocurre a nadie, pero a nadie.

Que mucho hablar de la Superliga y de todas esas cosas, pero que esto casi ha sido el mismo despropósito, o puede que peor, que hablamos de equipos, como nuestro Córdoba, que precisamente de dinero no andan sobrados. Y ya veremos a ver lo que pasa por esta ocurrencia, que yo ya me estoy oliendo que haya problemas y de los gordos, que el tiempo lo dirá, y no tendremos que esperarnos mucho, me parece a mí. En fin, que dicho todo esto, vuelvo con lo de siempre. Que no nos vendan burras ni motos de sexta mano, que para hacer un buen equipo, con opciones de ascender, hay que dejarse los cuartos y trabajar, y ninguna de las dos cosas hemos hecho. Creemos que nos basta con nuestra historia, y con la historia no se ganan partidos, como podemos comprobar. Yo que quería hablar hoy de otra cosa, pues nada, esperemos que la semana que viene el asunto sea más agradable. Habrá que intentarlo.