Cosas que vendrán

La verdad es que, después de la que hemos pasado, porque ha sido un mal trago, y lo sigue siendo porque no nos podemos descuidar, ahora parece que nos van a pasar cosas buenas, o bonitas o menos malas, o eso es lo que nos están contando en la última época. Esperemos que no se queden esas cosas en palabras, que aunque suenen bien, pues eso, que no son reales, que a eso ya estamos más que acostumbrados.

Y es que no me quiero acordar de cuando nuestra Córdoba bendita era la ciudad de las mil maquetas, porque todos los días nos estaban enseñando una maqueta de algo nuevo que iban a construir, y luego nada, que yo no sé dónde estarán todas esas maquetas, que debe haber más que suficientes para hacer un museo, y grande. Lo que no sé ya es el nombre que le pondrían a ese museo, si lo hicieran. O mejor no saberlo. Me refiero con esto a lo del Centro Logístico del Ejército, que cuando eso sea verdad, y esperemos que sea verdad, vamos a tener una cosa tela de importante y tela de grande en nuestra ciudad, que eso va a ser un disparate. Además, por lo que cuentan, va a dar trabajo a mucha gente, que esas cosas tienen eso, que tanto en construcción, como luego en mantenimiento, requieren de muchas personas que estén en el ajo. Ojalá ni un cordobés en el paro, que esa es de las peores cosas que le puede pasar a una familia. Que recuerdo yo épocas de apuros, y bueno, mejor no acordarse, que los malos ratos son muchos y a veces cuesta sonreír, aunque sea de mentira. Por eso más que bienvenida esta inversión para nuestra Córdoba bendita, que nos puede dar tela de alegrías.

Como alegría nos ha dado ser finalistas de la Copa Federación, que como lo ganemos tenemos un título que poner en las vitrinas, que hace ya mucho que no entra uno nuevo. Será por lo que sea, y en la división que sea, pero da mucha alegría, ya lo creo que sí. Y también hay que estar alegres por cómo vamos en la Liga, que estamos demostrando que ese no es nuestro sitio a base de jugar al fútbol y de meter goles, que ya no sé la de puntos que les sacamos a los segundos. Espero que siga esto hasta el final.

Y otra alegría que nos han dado esta semana es que vuelven los Patios por Navidad, como se canta en el anuncio del turrón. Pues yo creo que es una buena idea, ya lo creo que sí, que son fechas para recordar y nada mejor que visitar un Patio cordobés para acordarnos de lo que fuimos. En fin, que sigan las alegrías y que vengan muchas más.