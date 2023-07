Amí me gusta cuando Córdoba sale en las noticias porque a alguien le han tocado una morterá de millones en lo que sea, o porque uno de nuestros artistas ha tenido un éxito de los grandes o porque nuestros equipos ascienden o ganan algo, pero por la temperatura, no. Que eso quiere decir que lo estamos pasando nada más que regular.

Y así es como lo hemos pasado buena parte de la pasada semana, que vaya cómo ha caído, que yo el martes me tuve que subir a la azotea a dormir. Y dormir no dormí mucho, pero por lo menos estaba más fresquito que en mi cama, mucho más, que hasta de vez en cuando me pegué un manguerazo. Con cuidado, que no se puede gastar mucha agua, que tenemos los pantanos más tiesos que la mojama.

En casa de mi hermana ya estamos haciendo cosas para aprovechar mejor el agua. Por ejemplo, la de la ducha, hasta que llega fría, la echamos en el cubo de la fregona o en otro para regar las plantas. Y así con el agua de hervir y demás, que al agua se le pueden dar varios usos antes de tirarla. El otro día leí que los japoneses hacen cosas muy buenas con el agua. Por ejemplo, la que utilizan en el lavabo, de lavarse las manos o los dientes, la aprovechan para llenar la cisterna. Eso está muy bien pensado, la verdad, que yo nunca había caído en la cuenta y eso ahorra una auténtica barbaridad. Eso debería ponerse ya en todas las casas, que tendríamos agua de sobra.

El que también ha llegado a nuestro Córdoba, por fin, es el entrenador, que ya nos estábamos poniendo de los nervios. Lo único que sé es que se llama Iván, y poco más, que no tengo el gusto de conocerlo, la verdad. Cuando lo han fichado, es que será bueno, digo yo, aunque no lo conozca de nada. Tampoco conocía a Germán Crespo antes de que viniera y la verdad es que nos funcionó de maravilla durante bastante tiempo, hay que reconocerlo, que si no tenemos en cuenta la parte final es de los mejores entrenadores que hemos tenido, que eso es así.

Y cada día se nos va un jugador, o dos, y de momento estamos fichando poco, ellos sabrán, que para eso mandan, digo yo. En fin, lo único que pido es que nos ilusione de nuevo otra vez, pero que no estemos desde el principio con la soga al cuello, que luego se convierte la temporada en una pena permanente, que es lo que menos nos merecemos.

Nada que ya tenemos verano para hartarnos, que vaya cómo son de largos los días de calor, interminables. El otro día, cómo sería la cosa, que acabamos jugando al parchís, y vaya como juega Soraya, que te come a las primeras de cambio. Habrá que practicar más o que haga menos calor.