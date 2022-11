Los chavales dicen mucho eso de que la Copa mola, pero lo cierto es que la de este año no ha molado nada de nada, pero nada. Es más, es que casi no nos hemos enterado de la Copa, que hemos durado lo mismo que la saliva en la plancha, un suspirito, que nos despacharon a la primera, y por la vía más rápida, y sin posibilidad de contestación.

Yo soy de verle a las cosas su lado bueno, ya saben ustedes, y a lo mejor el revolcón que nos pegaron el otro día nos viene bien para otras cosas, como se suele decir. Ya sólo tenemos que estar centrados en lo que sólo debemos estar centrados, que es en el partido siguiente, en sumar otros tres puntitos, que ojalá al final del campeonato tengamos los suficientes para poder ascender, aunque de eso mejor ni hablar. Que siempre tengo en cuenta el cuento de la lechera, que nuestro Córdoba ha protagonizado tantas veces, algunas de ellas mejor no acordarse, porque vaya sofocones gordos que nos hemos llevado. Y también puede tener otro beneficio lo que nos pasó el otro día, para ponernos los pies en el suelo, y darnos cuenta que no somos más que nadie y que si queremos conseguir algo tiene que ser trabajando, corriendo y siendo un equipo. Y la verdad que en eso Crespo ha hecho mucho, y muy bueno, porque es un buen entrenador, de los mejores que hemos tenido. Que a veces se confunde, pues claro, como ese delantero que falla a puerta vacía o como ese portero que canta por soleares en el córner, o como el médico, el albañil o la pescadera de la esquina, todos nos equivocamos de vez en cuando.

Que me hubiera gustado que pasáramos de ronda, claro, como a todo el mundo, pero cuando no puede ser, no puede ser, y ya está, y en vez de ponernos a pegarnos chocazos en la cabeza lo mejor es pensar en lo bueno que puede tener, y si no tiene, pues eso, nos lo inventamos y ya está. La cosa es que no nos dejemos doblar por lo negro, que luego no hay quien se levante.

En fin, que ahora estamos en unos días raros de fútbol, con lo del Mundial este tan extraño que nos hemos montado, que hemos pasado de ver a gente esquiando a gente jugando al fútbol. Ahora nos toca ir con España, como está mandado, que espero que se nos dé bien, y eso que a Luis Enrique no le pasa lo mismo que a Crespo, que no le cae bien a todo el mundo, porque la verdad es que a veces tiene sus cosas raras. Pues eso, que viene un tiempo que nunca habíamos vivido, viendo un Mundial entre turrones y árboles de Navidad, que a lo mejor tiene su encanto, pero que de que momento todo suena un poquillo raro. Seguro que al que gane le encanta el invento.