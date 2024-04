Aprincipios de semana, yo creo que fue el martes, leí en mí Día que este año nos quedábamos sin Cata del Vino, que por lo visto se lo tienen que pensar dónde la hacen y cómo. La verdad es que si se han puesto a pensarlo cuando lo han dicho, un poco tarde me parece a mí, que yo creía que estas cosas se hacían con más tiempo.

Y cuando han dicho lo que han dicho, es que lo del año pasado, lo de hacerlo en Los Califas, como que no ha gustado mucho, o que ha funcionado nada más que regular. Yo la verdad es que no me gustó mucho, para qué voy a decir lo contrario. Primero porque tuvimos que hacer una cola de las grandes, pero mucho tiempo, y es que quien entraba no era para un ratillo, que eso no es un museo, que ves los cuadros y te vas, que a esos sitios se va a alternar, como está mandado. Y quien entraba, pues eso, que no quería salir. Pues lo normal que hubiera colas, que el que entraba no se quería ir, nada raro. La plaza, lo que es el albero, como que no es muy grande, y si encima estaba con los quioscos del vino, pues más chico todavía. Vamos, que tanta gente no cabía, aunque pueda parecer lo contrario.

A la Cata ya la he conocido yo en unos cuantos sitios, que si no recuerdo mal el primero fue donde se ponía antes la Feria, que allí no estaba malamente y se molestaba poco a los vecinos, que los bloques están retirados. Luego en la Diputación, aunque en ese sitio es que ha habido mil cosas y alguna más.

Lo que espero, de verdad, es que den con el sitio para el año que viene, y si van a estudiar las cosas a mejorar, que miren los precios, que el año pasado ya me pareció un poquito caro, que lo que se trata, me parece a mí, es de promocionar el vino de Montilla y Moriles, y si lo pones a ese precio, pues como que no. Y lo de comer mejor no decir nada, que para empacharte te tenías que arruinar y un poco más, que vaya todo lo que costaba.

En fin, que yo entiendo que las cosas se pueden pensar para mejorarse, pero que también se pueden pensar con más tiempo, para no tener que suspenderlas, y no sé si me estoy explicando del todo. Menos mal que las otras fiestas que nos vienen no se pueden mover, porque eso es imposible, salvo que nos venga una pandemia, y cruzo los dedos, que no debería haber mentado al bicho.

Ojalá nos diera nuestro Córdoba otra fiesta, que vamos por el buen camino, y esperemos que nada se tuerza. El que ya ha cumplido es el Futsal, que compitiendo en esa liga, que es la mejor del mundo, y con el dineral que gastan los otros equipos, el estar ya es un gran premio. Y lo vamos a seguir disfrutando la temporada que viene.