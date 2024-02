Hasta en el barrio hay unas pocas, por no decir muchas, y estoy hablando de los pisos turísticos, como se les llama ahora, y que siempre han existido, aunque ahora hay muchos más. Esta misma semana he leído en mi Día todo lo que han crecido, un disparate, y yo no sé si eso es bueno, malo o peor o mejor, pero que es la realidad.

Yo creo que con esto pasa lo mismo que con las ferias, que cada uno cuenta la suya cómo le va, y a lo mejor en una feria uno se lo pasa a lo grande y otro está deseando que acabe. Pues esto es lo mismo. Que mucha gente ha podido conocer Córdoba y otros sitios por estos pisos, es verdad, que no todas las familias se pueden dejar el pastizal que cuestan los hoteles. Que yo conozco familias que han preferido estos sitios, porque van con sus hijos pequeños y en una habitación de hotel no cabían o porque no querían dejarlos solos. Eso es así.

Que deberían estar controlados, pues también, que si no acabarían muchos barrios convertidos en pisos de bloques turísticos, que ya está pasando en algunas ciudades, según cuentan. Siempre se ha dicho que la razón está en la mitad, como siempre, y a lo mejor hay que buscar la mitad de esto, que seguro que la tiene, como todo en esta vida. A mí la verdad es que me hace mucha gracia ver los inquilinos de estos pisos llegar y venir, los viernes y los domingos, tirando de sus maletas. Y me dan envidia, porque como siempre he dicho, nosotros la tenemos muy vista, pero ver Córdoba por primera vez debe ser de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida.

Ahora ya estamos con el Carnaval, aunque ya no se lía tanto como antes, que me acuerdo yo de los años en la calle Montero, aquí en la plaza, en la de Juan Bernier y hasta en La Corredera, hace ya mucho, que se liaba la más grande. Que muchos vecinos protestaban porque no se podía dormir, y por eso yo me quedaba en la calle, que anda que no me lo he pasado bien. Es que los refranes son muy listos, y hay uno que habla de unirte al enemigo cuando no puedas con él, o algo parecido. Ese refrán no vale para el fútbol, desde luego, que te acabas metiendo un gol en propia puerta.

En fin, que ya estamos en febrero y en nada estamos buscando el pan para hacer las torrijas, que sí, que la cosa va que vuela, y este año más, que la Semana Santa cae muy temprano. Pues como digo yo, todo es ponerse, que tampoco lo vamos a pasar tan mal. Como no lo pasaron mal los que comieron el otro día en Madrid lo que prepararon nuestros cocineros. Yo la verdad es que tengo debilidad por Paco Morales, sobre todo cuando dice que donde mejor se come es en casa de sus padres. Eso lo hace más grande todavía.