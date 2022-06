Carta de un bombero

Un bombero forestal de Soria me escribe a través de Change: "Nuestros bosques están ardiendo, Gumersindo, 30.000 hectáreas han quedado arrasadas en Sierra de Culebra (Zamora), algo que se podría haber evitado. Me llamo Carlos, llevo más de siete años como bombero forestal y me parte el alma que este año tengamos el peor fuego del siglo", y señala los fallos seculares de prevención contra incendios y la responsabilidad de la comunidad autónoma, pues se conocía que venía una ola de calor y las condiciones meteorológicas iban a ser muy adversas.

La investigadora Llissa Ocko de la cátedra sobre Estudios Medioambientales que dota la actriz Barbra Streisand identifica el riesgo de incendios con el cambio climático, pues al aumentar la temperatura los bosques están secos más tiempo, falta lluvia en períodos críticos, y el suelo y la vegetación son más inflamables, así que ya sea el daño intencional o por descuido, el cambio climático favorece su frecuencia, propagación y magnitud. Una segunda idea es que cuanto más se gasta en apagar fuegos menos dinero queda en el presupuesto para prevención, con lo que se reproduce el problema. En tercer lugar, cada vez se urbaniza más cerca de áreas arboladas, con riesgo para el bosque y para las viviendas, por lo que es mayor la necesidad de gestionar el bosque, limpiar, sustituir árboles, reciclar desechos, y establecer sistemas permanentes de alerta. Carlos, el bombero forestal, pone en evidencia en su escrito algo de tanto sentido común como que el daño al bosque, casas, agua, industria, campos, silvicultura, y turismo rural, ha sido incomparablemente mayor al coste de invertir en medios humanos y materiales para la prevención, principio que es generalizable en el medioambiente. El incendio forestal en Sierra Bermeja en Málaga coincidió con las protestas de los bomberos por la precariedad que soportaban, aunque por suerte, para evitar conflictos durante las elecciones la Junta convocó urgentemente nuevas plazas para el Infoca. Las reivindicaciones de los bomberos forestales son similares en todas partes, piden mejores contratos y condiciones de trabajo, y medios materiales; y si se incorporara tecnología a su labor, como manejo de drones y bases de datos, habría más productividad y especialización profesional. Al final tendrá que intervenir el gobierno central, como en otras cosas, impulsando legislación para poner algo de orden ante tantos fallos autonómicos

Hay un trabajo de S. Lino y otros para la Comisión Europea estudiando cómo el fuego modifica los ecosistemas donde habitan los grandes carnívoros, y de la carta que he recibido me ha impresionado sobe todo una parte donde se describe a los animales atrapados por el fuego y el aullido de los lobos que llegaba muy lejos, hasta las casas que estaban siendo evacuadas. Dice que ninguna descripción equivale a vivir aquel infierno, pero a veces las cosas se hacen más potentes en la imaginación, de aquí la importancia de escribirlas, y mientras lo hago pienso en esos lobos para un relato de grandes narradores amigos (como Soler, Busutil, Tajan, los Zarraluki, Cobos-Wilkins, Garriga Vela), que quizás ayudaría a despertar sensibilidades adormecidas por la cotidianidad y lo efímero de las noticias.