Caracoles y pandemia

Es que si antes lo digo, antes lo hago. El domingo pasado les dije que este año iba a esperar un poco para ir de caracoles, que los primeros no tienen todavía el sabor, les dije, pues nada, ya he ido, y no he ido más veces por lo que nos pasó. En fin, que mejor con la boca cerrada, y así no digo lo que luego no voy a hacer.

También es verdad, que con los días que está haciendo, cómo no voy a plantarme en un quiosco a comerme unos caracoles y a tomarme unos botellines fresquitos, a eso no se resiste nadie y mucho menos un cordobés como yo, de los de toda la vida. Bueno, les voy a contar la verdad, si fui a comer caracoles es porque mi amigo Cayetano me convenció, y fue por culpa de la epidemia esa que ha llegado desde China. Y es que claro, me dijo que si nos contagiábamos no íbamos a poder comer caracoles este año y me entró el miedo, ya saben ustedes, y cómo no ir si tu mejor amigo te dice eso. Pues claro que fui, vamos, que me faltó poco para salir corriendo, como para no hacerlo. En la Magdalena nos plantamos, que nos gustan un montón, y son de una familia que ya llevan la tela de años, pero tela, que me acuerdo perfectamente de cuando estaba el padre. Y todos los años les salen iguales, de los mejores que se pueden comer, o así me lo parecen a mí, que para gustos colores.

Eso sí, en la bulla, rodeando al quiosco, todo el mundo hablando de lo mismo, de la gripe esa rara que nos ha venido de China, que yo no sé la que tenemos montada, y peor es lo de los telediarios, que nada más ponerlos te sale un tío con mascarilla, una cosa. Pues imagínense cuando empezó a toser un hombre que estaba apoyado en la barra, el corrillo que se le hizo alrededor, que parecía que tenía la lepra como poco, y no estoy exagerando.

Como fue la cosa, que hasta me empezaron a sentar mal los caracoles, no sé cómo explicarlo, y se me puso un más mal cuerpo como nunca me había pasado. En fin, que yo creo que nos estamos pasando con esto y las cosas cuando se piensan tanto, cuando les damos tantas vueltas en la cabeza nos acaban afectando, de una manera o de otra. En fin, que la gripe esta será muy mala, no lo niego, pero a lo mejor somos nosotros peor, con nuestras exageraciones.