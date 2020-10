Canal Sur, la nuestra

Me llamaron por teléfono de arriba, y sin más explicación me cesaron como editor.

Si pulsas el ambiente entre los trabajadores de la RTVA, te cuentan situaciones parecidas. Iba en coche, me llamaron para decirme que ya no seguiría como responsable técnico. Profesionales trasladados a Deportes, y compañeros de Deportes ahora, con cargos de responsabilidad en informativos. Mujeres y hombres con una gran trayectoria profesional han sido apartados, por supuesta afinidad a los socialistas que durante 30 años han tenido el mando a distancia de la RTVA.

¡Mira que hemos tenido etapas chungas, me dice un periodista solvente, pero esto, lo supera todo! Otra magnifica profesional incide en lo mismo. Ha habido quien por vergüenza torera ha dimitido para no formar parte del nuevo equipo. "El grado de obscenidad actual no lo había visto nunca en esta casa", me dice otra persona represaliada.

Es legítimo que el nuevo director de informativos, Álvaro Zancajo, traído por el PP desde Madrid, realice cambios, pero lo peor son las formas. Destituciones sonadas como la del periodista Pedro Lázaro, en Madrid, a quien, la nueva delegada le abrió un expediente y lo ha destinado a deportes. O el expediente disciplinario abierto a Emilio Maíllo Vázquez, redactor de informativos en Sevilla.

El 20 de febrero de 2020 Canal Sur TV se fue a negro, en protesta por falta de medios, inversión tecnológica, más producción propia, democratización de las redacciones, y ante el desembarco de Zancajo. La RTVA, creada en 1987, es el medio de comunicación más grande de Andalucía, vertebra nuestra tierra y cuenta con excelentes profesionales. Hay preocupación en la plantilla, 1.400 trabajadores con una media de más de 50 años, la gente está desmoralizada ante el deterioro de la imagen y caída de la audiencia con excepciones que deseamos vayan mejorando, como Los reporteros, Tierra y Mar, Solidarios, Al Sur, Salud al día, Parlamento. Otros como Atrápame si puedes en prime time tiene buena audiencia, con preguntas a los concursantes como éstas: ¿Completa el refrán, "cada mochuelo..."? ¿Con qué país soñó Alicia...? o una sobre el Mono Burgos ¿se pretende así, elevar la cultura en Andalucía? Los profesionales con quienes he hablado critican la manipulación en algunas noticias e informaciones.

Preguntas al dictado de Vox, como ocurrió el jueves 15 de octubre en el programa ADV, en el que se entrevistó a Santiago Abascal. Recordemos que Vox pretende eliminar las cadenas autonómicas. Por presiones, los redactores no utilizan extrema y ultraderecha en sus informaciones. Hay redactores en política que no firman las piezas. Miedo, desconfianza, docilidad, autocensura.

La Agrupación de Trabajadores de Canal Sur exigió, el 15 de octubre, en un comunicado, el cese de Álvaro Zancajo, al omitir en el Noticias-2 la información con la que abrieron casi todos los medios: "El Supremo confirma que el PP se lucró de la trama Gürtel". En periodismo, opinión e información deben diferenciarse. Sería bueno un mayor equilibrio entre tertulianos. Un programa digno, Mesa de análisis que se emite al mediodía conducido por Teodoro León Gross.

En los diarios, se infla la política nacional y autonómica detrayendo noticias del día a día en Andalucía, de la gente del campo y la ciudad. En casi todos los informativos, la cúpula de San Telmo está presente, por esto o por aquello.

Me dicen: "Zancajo ante un hipotético gobierno del PP, aspira a dirigir TVE. Y utiliza a la RTVA, y a Andalucía, como banco de pruebas".

He trabajado durante 21 años, en la RTVA, y me duele en el alma, cuando oigo con frecuencia ¡yo ya no veo Canal Sur!

Es tiempo de rectificar. "Canal Sur, la nuestra", se criticó que era la del PSOE. Ahora, los dos partidos que gobiernan en Andalucía con el apoyo de Vox, se reparten "la nuestra".

La de todos los andaluces.