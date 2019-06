Calor, hemos pasado calor, pero tela marinera, a espuertas, más calor que en un horno a la hora de sacar las teleras, pero hasta decir basta, que algunos días he vuelto a la casa de mi hermana con la camisa chorreando, que sí, que es verdad, que nadie puede negarlo, pero también es verdad que lo hemos pasado de auténtico lujo, pero bien de verdad, porque ha sido una Feria de las muy buenas.

La verdad es que al principio fue una cosa rara con eso de las elecciones, como que estábamos un poco descolocados, porque ya no sabíamos si seguíamos teniendo alcaldesa o teníamos un nuevo alcalde, que es lo que parece que va a pasar en unos días. Tengo que decir que estoy sorprendido por el resultado, que esperaba más votos para Isabel, porque la verdad es que es una mujer muy maja. Conmigo, por lo menos, siempre se para y siempre se ríe con algunas de mis gracias. El nuevo, o el que va a ser nuevo, según dicen, yo todavía no sé cómo se llama, pero el otro día lo conocí en la Feria y me pareció la mar de simpático, y muy sonriente, que eso siempre es bueno, según a mí me parece. Pero bueno, sigamos con la Feria, que ha sido un remate muy bonito y merecido para este pedazo mes de mayo que hemos tenido, que yo creo que ha sido el mejor de los últimos años, de los cinco o seis últimos por lo menos, y seguro que me estoy quedando corto, aunque seguro que habrá alguien diciendo que soy muy exagerado. Que cada cual piense lo que le dé la gana.

A mí me ha gustado especialmente la Feria de la Salud, que vaya nombre con lo malitos que nos ponemos, porque la he visto más señorial, más elegante que otros años, eso tengo que decirlo. Las casetas nuevas, no me pregunte por los nombres que de memoria ando fatal, me han parecido bastante bien, muy bonitas y muy bien puestas. Todo eso son buenas señales, porque seguro que el año que viene la cosa está mejor. Y con Cayetano y Soraya me lo he pasado de auténtico lujo, que hemos reído, comido, bebido y bailado lo más grande, que hemos regresado casi todos los días destrozados a casa pero con ganas de más. Yo creo que tengo que llevar mañana los zapatos al zapatero. En fin, qué quieren que les diga, que ha sido todo muy bonito y ya cuento los días para el mayo que viene, que siendo como el de este año ya me conformo.