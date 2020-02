Callos y Manitas

Yo no sé la de botes de bicarbonato que llevo metidos en el cuerpo desde el pasado viernes, no se pueden ustedes hacer idea, tela, pero no me quejo, también lo digo, que si estoy a base de bicarbonato es porque me pasé un poquito, la verdad es que me pasé seis pueblos, que yo no sé el lote de comer que nos metimos, pero una cosa.

La cosa es que llevamos hablando años de hacer una especie de cata con las manitas y los callos que hacemos cada uno, bueno, que hacen cada cual, que yo no sé hacer nada de eso, ya quisiera. Y es que de vez en cuando sale el tema y nos ponemos a contar cómo lo hacían nuestras madres, o nuestros padres, y al final acabamos en plan partido de fútbol, que parece que estamos disputando un campeonato. Pues eso, más o menos, es lo que hicimos el viernes pasado, y es que el domingo de antes sacamos el tema de nuevo, empezamos con las discusiones, que siempre son las mismas, que si tú no sabes lo que son unas buenas manitas, que qué es eso de echarle garbanzos, que nunca se mezclan con los callos, y todas esas cosas que siempre repiten, hasta que el Cayetano, siempre bien atento a la jugada lo dijo: Pues no se hable más, ahora es el momento, que esa es comida de frío, el viernes nos juntamos y probamos las manitas y los callos de todo el mundo para saber quién lleva razón.

Pues llegó el día, y nos plantamos en el cocherón de la calle Montero donde celebramos todos los finales de año, cargados de pan, litronas y vino, para darle un repaso a las seis ollas con las que nos juntamos. Madre mía cuando empezamos a comer y todos, pero todos, estaban buenos para reventar, que a ningún se le podía decir que no, y como poco mojar una sopa, que esa salsa hay que saborearla como se merece. Una cosa, lo que yo les diga, que una hora después ahí seguíamos, como si no hubiera un mañana, dale que te pego. Menos mal que Soraya, que está en todo, le dio por llevar un licor de hierbas para bajar aquello, porque si no yo no sé lo que habría sido de nosotros. En fin, que como dice el refrán ese de las sarnas y los gustos, que ahora estoy a base de bicarbonato, pero que me quiten el buen rato, que eso lo tengo, y bien, que no veas los flotadores que tengo ya para el verano, que ahogarme no me voy a ahogar.