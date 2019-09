Todavía se está hablando, y mucho, de la Magna Nazarena, unos para bien, y otros para mal, que siempre hay opiniones para todos los gustos, como se suele decir. Y es que es muy difícil que estemos de acuerdo en algo, y lo de las elecciones que tenemos que repetir es el mejor ejemplo, me parece a mí. Como para montar un perol con más de veinte.

Quien lo se ha pasado muy bien, está encantado, sobre todo porque le gusta mucho la Semana Santa y el que hagan algo así entre medias es lo mejor que le puede pasar. Eso por una parte. Y por otra parte están esos a los que no les gusta nada la Semana Santa, si encima les metes más cuando no toca pues más se cabrean. Yo creo que tanto a unos como a otros hay que tenerlos en cuenta y entenderlos, porque a su manera todos tienen su parte de razón, aunque sea poca, pero razón a fin de cuentas. A los que les gusta mucho la Semana Santa estarían sacando pasos todo el año, hasta en agosto, y siempre quieren más, pero yo creo que eso no puede ser. Primero por no tener siempre las calles cortadas y segundo porque no creo que sea bueno abusar, me parece a mí. A los que no les gusta, lo único que se me ocurre decirles es que no vayan a verlos. El problema es cuando viven por la zona y se convierte en un problema para ellos, que muchas veces hasta se quedan encerrados en sus casas. Y eso también hay que entenderlo, claro que sí, y tenerlo en cuenta, que todos somos vecinos del mismo nivel.

Hay unos terceros, que es el grupo en el que estoy yo, que ni me vuelve loco ni me disgusta la Semana Santa, que la veo por la compañía, pero que si no la viera tampoco pasaría nada, ni mucho menos. Por eso yo le doy la razón a los dos y también se la quito a los dos, y no sé si me estoy explicando. La Semana Santa es una fiesta que mueve mucha gente y por tanto mueve mucho dinero, pero eso no es cuestión para que estemos todos los días de procesiones, que podría acabar nuestra Córdoba bendita convertida en un parque cofrade, o algo así. Pero tampoco les doy la razón a quienes la prohibirían, que tampoco eso puede pasar, ya que gusta a mucha gente. En fin, que como digo siempre la virtud está en la mitad, en lo del medio, como suele suceder, pero seguro que con eso no están conformes ni unos ni otros. Aunque eso a mí me da igual, que yo solo estoy aquí para referir, que los que toman las decisiones son otros, que a mí me basta y me sobra con verlo todo desde la distancia. Y a seguir para adelante, con pasito corto y buen pulso, como está mandado.