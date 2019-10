Buena época

El otro día, yo creo que fue el jueves, casi se meten mano dos amigos míos en una taberna de las Beatillas, y todo por nuestro Córdoba, o peor, por el que dice ser su presidente, ese señor que lo de señor le viene tan grande porque los señores no hacen cosas como las que él hace, y ya saben ustedes de que vídeo les estoy hablando.

Yo, cuando vi el vídeo, no me lo podía creer, no podía imaginarme que fuera verdad, y ya lo creo que lo es, que más bajo no se puede caer. Mira que después del presidente de los anuncios, el madrileño de las barbas, el gracioso, ya creía que lo había visto todo, pero no, que siempre puede llegar uno a superar al que parecía insuperable, por desgracia para los aficionados. Y es que este presidente de ahora no hay por dónde cogerlo, que yo no he visto una cosa igual en mi vida. Que ni paga ni hace nada de nada, y encima de educación está más que justito. Por eso cada día me gusta menos el fútbol, de verdad, porque está lleno de gente muy extraña y que encima tienen muy malos modales, por no llamarlos de otra manera. Ya ves tú la diferencia con Nadal o con los del baloncesto, que encima son unos fueras de serie, que esos sí que son unos campeones de verdad, y da gusto verlos, siempre sonrientes, tan educados, que sí son unos ejemplos de verdad para los chavales, pues claro que sí. Qué diferencia con los del fútbol, que da pena verlos, que si no supieran pegarle a la pelota yo no sé a qué se podrían dedicar, cualquiera sabe.

Pero mejor no hablar de esto y hablar de la temporada tan buena que nos viene ya. Y es que Cayetano me ha enseñado el pronóstico del tiempo y la semana que viene ya sí llega el otoño, con un poquito de retraso, pero llega. Que me sé de algunos que están todavía yéndose a la playa los fines de semana y bañándose, que algunos no han cerrado todavía la piscina, y es que ha hecho calor para eso y para más. Y yo estoy loco por un perolete, de los buenos, pero para eso es necesario que haga más fresco, claro, y eso parece que es lo que llega, como está mandado. Eso sí, yo no sé si voy a poder esperar hasta San Rafael, que nada más pensarlo se me viene el sabor y el olor del sofrito a la boca y paso un mal rato de los grandes, que vaya las ganas tan grandes que tengo. En fin, que se aproxima una buena época, siempre que no miremos para el Arcángel, y me refiero al estadio, claro, que el otro siempre nos da buena suerte.