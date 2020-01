Cuando parecía que ya habíamos pasado lo peor y que empezábamos a respirar de nuevo, aparece el de los vídeos, el de las gafas grandes, y otra vez estamos con el barco en picado, y ya saben ustedes perfectamente de lo que estoy hablando. El problema es que cuando vuelva a hacer uno de sus vídeos, que lo hará, algunos le reirán las gracias, después de todo lo que hemos llorado por su culpa.

De verdad, que alguien me lo explique porque a mí la cabeza no me alcanza, por mucho que lo intento. Yo no sé quién es el que manda ahora en el Córdoba, si es que manda alguien, ni de quién es ni quién ha puesto el dinero, de verdad que no lo sé, y seguro que no soy el único cordobés al que le pasa esto, seguro que hay unas cuantas docenas como yo, y seguro que me quedo hasta corto. Que si el juez ha dicho una cosa, que si la Federación otra, que si hay una rueda de prensa, que si uno ha dicho y el otro ha callado, que a este paso acaba volviendo el tieso, que eso lo tengo más claro que el agua, que esta gente se entiende bien entre ellos, pero mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Pero bueno, habrá que seguir aguardando acontecimientos, que esto cambia más que un camaleón de color, y mañana puede ser que sea otra cosa, y pasado otra y ya la semana que viene es mejor no pensar. Lo que está claro es que no son ni maneras ni formas de tratar al equipo y, sobre todo, a los aficionados, me parece a mí.

Y por eso mismo hay que reconocer el mérito de los jugadores, primero por todo el tiempo que estuvieron sin cobrar, que yo no sé la de meses, y trabajando para una cosa que tenía toda la pinta de desaparecer, pero es que ahora están a verlas venir, que cada día es una historia y por tanto un mal rato a seguir pasando. En fin, que yo espero que esto pase lo antes posible, porque la verdad es que todos lo estamos pasando mal, porque esto no es plato de gusto para nadie, me parece a mí. Creo que nuestro equipo se merece otro respeto, por su historia, por sus aficionados, y también por la ciudad a la que represente, que no es cualquier cosa, y eso se debería decir más, y se le debería exigir al que esté al frente, sea quien sea. Porque yo, saberlo, no sé quién manda ahora. Pudiera pasar que lo mejor es que no mandase nadie, visto lo visto.