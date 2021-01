Lo de los golfos que se han puesto la vacuna sin que les tocara, valiéndose del cargo que tienen, es de las cosas más repugnantes que yo he visto en mi vida, que todavía no me lo puedo creer, por mucho que me lo cuenten. Y mira que yo creía que iban a ser unos poquitos de nada, porque no creía que hubiera tanta gente sin estómago, pero no, que ya han salido unos cuantos, y los que quedan.

Hasta un obispo, que ya no me acuerdo de dónde, se ha puesto la vacuna antes de tiempo, como les estoy contando. Y dándole igual que todavía haya mucha gente mayor o muchos sanitarios a los que no se la han puesto, que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza y algo más. Eso sí, a pesar de lo que lo han dicho algunos, yo no estoy de acuerdo con los que dicen de no ponerle la segunda vacuna a los que se han colado, porque eso ya sería el remate, tirar la primera a la basura y ponernos en peligro todos, o eso me parece a mí.

Pero lo que sí tengo claro es que el puesto que tengan, sea el que sea, lo tienen que dejar, pero inmediatamente, y nada de buscarle una cosilla, que se busquen la vida como hace la mayoría. Y lo digo como lo pienso, porque alguien que nos traiciona de esa manera se merece eso, como poco, y si hay que darle un escarmiento en los juzgados, pues que se lo den también, que lo tengo más claro que el agua. Lo que espero es que no vuelva a pasar, como también espero que corran un poquito más con las vacunas, ya sea apurando los culillos o como sea, pero que estemos todos vacunados lo antes posible.

Después de tantas semanas ganando con el nuevo entrenador, ya llevamos dos partidos seguidos perdiendo, uno de ellos con la Real Sociedad, que es de Primera y juega tela al fútbol, pero tela. Normal que algún día perdiéramos, todos pierden, hasta el Madrid y el Barcelona, lo que no es tan normal es que antes tuviéramos el mejor entrenador de la historia del Córdoba y del mundo mundial, y ahora ya haya quien quiera ponerlo de patitas en la calle. Señores, que yo creo que el gris existe, me parece a mí, y no puede ser todo blanco o negro, que las cosas no son así. Busquemos la mitad, y en eso Pablo Alfaro está haciéndolo bien, que hemos ganado más que perdido con él, y eso no hay quien lo pueda negar.

Pues eso, vamos a seguir confiando, en el entrenador y en la vacuna, y en que nos vamos a portar como debemos, seguro que salimos adelante con todo. Que la cosa es quererlo y ponerse, que sin eso no hay nada, pero nada de nada. Y hasta el domingo que viene.