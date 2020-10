Qué bien me lo pasé el pasado jueves en el Arcángel, que yo esa zona no la conocía, y anda que no está bonita, pero tela marinera, que me encantó el salón de actos. Y la cosa es que me invitaron a una presentación de un libro, pero que no era del Córdoba de fútbol, sino del otro, el Futsal, los recientes campeones de Andalucía, los que están en Primera, con los mejores del mundo.

Pues me invitó un amigo mío, Salvi, que lo conozco de tela de años, pero de tela, y que vive muy cerca, por Santa Marina, y aunque es joven tiene ya una empresa de las buenas, Calor y Gestión, que se dedica a las cosas del gas y de los aires acondicionados, entre otras cosas, además de ayudar a un montón de equipos de todos los deportes en nuestra Córdoba bendita. Equipos de baloncesto y balonvolea de chicas, al Ciudad Jardín, al Apademar y también al Córdoba Futsal, que su presidente, García Román, también vive muy cerca del barrio. Pues Salvi no ha tenido otra idea que hacer un libro, en el que escriben un montón de gente, jugadores, entrenadores, amigos, aficionados y periodistas, y que por lo visto cuentan las cosas más importantes de este equipo desde que nació.

Y no se vayan a creer que ha pasado tanto tiempo, nada de eso, que hace sólo seis años, que se dice pronto, estaba en las ligas provinciales, y ahora juegan contra los mejores jugadores del mundo, que gracias a eso los hemos visto en Vista Alegre. A lo de los Patios también pueden ponerle el mismo título que al del Córdoba Futsal, y lo digo por lo de benditas locuras, que al final ha salido bien el cambio de fecha, y eso que no ha venido tanta gente de fuera como creíamos, pero bueno, algo es algo, que todo suma. La verdad es que ha sido una buena idea, y eso hay que reconocerlo, que decir que todo está mal porque sí no vale para nada, y hasta para menos. Y esto de los Patios es como el libro del Córdoba Futsal, es una buena idea, y muy merecida, porque se lo han ganado a pulso, con mucho trabajo y esfuerzo, que lo que han hecho no lo hace todo el mundo. Y es justo reconocerlo, y sobre todo poner en el sitio que se merece a García Román, que es un hombre de una pieza.

En fin, que siempre es bueno celebrar cosas, las que sean, y más en este tiempo tan feo que nos ha tocado. Que mientras celebramos, algo del mal rato se nos pasa, digo yo.