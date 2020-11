La verdad es que cuando el otro día el presidente de Andalucía dijo las medidas nuevas me quedé un poco chocado, no me cuesta reconocerlo, porque esto es casi un pasito más para volvernos a meter en casa, que es lo que se huele todo el mundo, y no creo que tardemos demasiado, la verdad. Aunque eso es hablar por hablar, claro, que eso no decide así, de cualquier manera, sino que hay escuchar a mucha gente que sabe de esto, o eso nos cuentan.

Como dicen los más jóvenes, la verdad es que estuve de bajona el domingo pasado cuando anunciaron las nuevas medidas, que me sentaron nada más que regular, la verdad sea dicha. Porque además les voy a decir una cosa, que sí, que tenemos que ser más responsables, y quedarnos más en casa, y salir lo justo y todas esas cosas que cuentan, que sí, es verdad, pero también es verdad que se podrían hacer muchísimos más test de los que nos están haciendo, que ni a mí ni a nadie de mi familia nos han hecho uno, igual que también podrían haber más rastreadores, que me parece que hay bien pocos.

Que les voy a contar el caso de uno del barrio que conozco. Sale positivo y lo primero que hace es decirlo al centro de salud. Pues a partir de ahí, nada, pero nada de nada, que ni lo han llamado a él, ni a su mujer ni a sus hijos, que han hecho la cuarentena porque son responsables, pero que nadie les ha dicho que la hagan. Y por lo visto como este caso hay muchos, que cuando nos lo contaron el otro día salieron otros muchos contando lo mismo, y me parece que eso no es tampoco responsable, me parece a mí.

Que no puede ser que se pasen el día diciéndonos que seamos responsables y que ellos, los que tanto lo piden, sean los menos. Y que hemos cometido muchas torpezas, por supuesto, pero que la mayoría de la gente hemos sido muy disciplinados y responsables, que eso es así, y mantenemos las distancias, y nos juntamos muy poco, y casi no vemos a los amigos y un montón de cosas más.

Que de vez en cuando hay un fartusco que mete la pata, pues claro, y sale en los periódicos, porque son la excepción, son los menos, y esto es como lo estoy contando. Por eso lo digo, y no paro, responsables, sí, pero todos, no sólo nosotros tenemos que serlo. Que todavía no hemos abierto el buzón y hemos encontrado una mascarilla, que todas las hemos pagado con nuestro dinero y eso tampoco es ser responsables. Y ya me callo. En fin, que he pasado del bajonazo, al cabreo, y espero que se me pase pronto.