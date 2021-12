Este año otra vez, los chavales de Cocinillas, que son esos cordobeses que se pasan los días poniendo fotos de lo que guisan y de lo que comen en las redes, o como se llame eso de la gente joven, han organizado lo del Menú Solidario, que no es más que ayudar a la gente que lo está pasando peor para que estos días tan señalados no lo pasen.

Mi cuñado sí le pega más a eso de las redes sociales, que está siempre metido en la del pajarillo ese azul viendo y leyendo lo que pone la gente, que a veces se harta de reír, otras se enfada y hasta pasa miedo, con las historias que se encuentra. A mí de vez en cuando me enseña algunas de las cosas que le llaman la atención, sobre todo si están relacionadas con Córdoba, que son las que más me importan, y no me cuesta reconocerlo. Me encanta, por ejemplo, cuando un montón de cordobeses que están por ahí trabajando, con el camión o con lo que sea, en Galicia, en Asturias o en Francia, y ponen las fotografías con sus desayunos o con lo que están comiendo. Bueno, que me lío, y al final se me va a la cabeza a los cerros esos que hay por Jaén. Pues esta gente de los guisos y de las comidas, que se hacen llamar los Cocinillas, el año pasado montaron un lío bueno y consiguieron más de 500 menús para las navidades, para gente que tiene poco o nada, y este año lo van a intentar de nuevo. Y yo ya doy por hecho que lo van a conseguir y mucho más, porque cosas así hay que apoyarlas sí o sí. Además de estos menús, está el calendario solidario, que lo hacen con nuestro Córdoba y todo con los dibujos del gran Farruqo, que es uno de los cordobeses más grandes que conozco.

Y es que se nota que vivía en el barrio, en la calle Jesús Nazareno, frente al colegio, que me acuerdo yo de cuando lo veía por mi San Agustín con las melenas y la bolsa llena de colores para pintar, que este hombre ha pintado desde siempre, y anda que se le da malamente, de los mejores que hay en España, que se lo rifan, lo que yo les diga. Y es que encima de que es bonito el calendario, que los hay grandes y pequeños, estás haciendo una cosa buena, que lo tiene todo. En fin, que menos mal que hay personas así, aunque eso es lo normal que pase en nuestra Córdoba bendita, que a buena gente no hay quien nos gane. Por eso estoy seguro que se llegan hasta los 500 menús y hasta el doble o más, que entre como somos y lo que se mueve esta gente, pues eso, que lo tienen todo. Pues eso, y felices fiestas por si no nos vemos, que toca pasarlo bien, y también acordarse de los demás, claro que sí.