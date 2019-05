Otro año lo ha vuelto a hacer mi Día, que en eso no tiene competidor, algo insuperable, porque vaya pedazo de guía de los Patios que han vuelto a hacer, vaya cosa bien hecha y bien presentada, de categoría, lo que yo les diga, y vaya fiesta bonita y elegante la del otro día, en la presentación, que estaba allí toda Córdoba, como tiene que ser. Juan Ruz, Isabel, la Alcaldesa, y todos los que hablaron estuvieron sembrados, que dijeron cosas muy bien dichas, sí que es verdad. Allí que nos plantamos Cayetano, Soraya y yo, y eso que está tela de lejos, que todo lo que no sea San Agustín y alrededores ya saben ustedes que para mí es como ir al extranjero, y no se vayan a creer que estoy exagerando, para nada.

Pero bueno, que toda Córdoba es bonita y bendita, pero que también tenga todo el mundo claro que esa Córdoba moderna ha salido de aquí, de mi barrio y los cercanos, que eso a nadie se le olvide, por eso es donde hay más Patios, más Cruces y más de todas esas tradiciones tan nuestras. Que eso nadie lo ha averiguado, pero seguro que el salmorejo se inventó por San Agustín, y seguro que no fallo, o el flamenquín, que el rabo de toro seguro que se hizo por primera vez en Santa Marina, por eso de todos los toreros buenos que han salido de allí, que han salido muchos y algunos de leyenda. En fin, pero vuelvo, que me lío y se me va la hebra.

Soraya este año se ha propuesto que visitemos todas las Cruces y Patios que hay en Córdoba, y cuando digo todos, es todos, es que esta mujer es muy intensa con las cosas que se propone, y solo hay que ver como se me han quedado las plantas de los pies para darse cuenta. Una cosa, pero ha merecido la pena, ya lo creo que sí, que hemos descubierto cada cosa de quedarnos con la boca abierta. Todo el día con planto que ha hecho mi Día en la manos. Yo entiendo que esté Córdoba hasta los topes, que más bonita no se puede ser y más ahora en este mes, que es el mes más nuestro, que el Mayo Cordobés ya es conocido en todo el mundo, y no se vayan a creer que les estoy exagerando. Que eso nos los dijeron el otro día unos italianos, de verdad, que venían desde Milán porque se lo habían dicho. En fin, que han sido 52 Cruces, pero como si hubieran sido 200, que también habríamos ido y tan a gusto, lo que yo les diga. Que esta Córdoba nuestra nunca cansa y siempre se disfruta, y cada día más.