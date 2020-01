Lo digo desde el principio para que quede claro: no pude con todas las uvas, que se me quedaron cinco atrás, que cuando me metí la séptima en la boca me atasqué, se me fue para otro lado, yo qué sé, que por poco me ahogo, y vaya tela el mal rato que pasé, que solo fueron tres o cuatro segundos, pero vaya segundos más malos. Y claro, como el resto de los que me acompañaban en la mesa, mi hermana, mi cuñado, Cayetano y Soraya, estaban en lo suyo, comiendo las uvas, no se dieron cuenta de lo que me estaba pasando. Vaya rato malo, pero malo, que en un momento me puse de todos los colores y hasta me vi más en el otro barrio que en el que estamos, que menos mal que duró poco la cosa porque vaya tela. Salvo esto, que fue un mal rato de los muy malos, y que duró poco, el resto de la noche la pasamos de lujo, pero bien, que vaya lío el que montamos, otra vez en el cocherón de Manolo en la calle Montero, que cada vez tiene aquello mejor montado y hay que hacer menos, que este año hasta hemos estrenado su buena barra y todo que se ha hecho, una cosa estupenda, la verdad. Pues allí nos fuimos juntando a partir de la 1 o así, que lo dejamos todo preparado al mediodía, que los botellines estaban más fríos que los tobillos de los nenes de hoy en día, que cuando los veo con los pantalones esos que se han puesto de moda, como para ir a pescar ranas, me pongo a temblar, vaya moda más rara.

Pues allí nos dieron casi las cinco, a algunos más, pero a esa hora nos fuimos Soraya y yo, que la acompañe hasta su casa, que está muy cerca, al principio de la calle Dormitorio. Y la verdad es que no sé si fue porque iba un poco chispa, o por lo que fuera, pero de pronto me dieron unas ganas de darle un beso que no se pueden ustedes imaginar, pero ganas, como si otra vez fuera un nene. Tantas, que yo creo que hasta ella se dio cuenta y se me quedó mirando con una cara muy extraña, como de preguntarse "a este qué le pasa". Pero como siempre, no pasó nada, y como antes me ocurrió con la uva, pues eso, me quedé atascado, sin saber qué hacer. No quiero ni imaginar la cara de tonto que se me tuvo que quedar, conociéndome. En fin, que en muchas cosas me paso de listo, pero en estas de mujeres y el amor soy el más tonto entre los tontos o yo no sé cómo llamarlo. Ya veremos a ver cómo se da este año.