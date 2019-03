Arranca la campaña aunque oficialmente no lo hará hasta el 14 de abril, pero disolver las Cortes e iniciar la campaña electoral ha sido todo uno, la única diferencia es que los candidatos no podrán pedir el voto. Que lo harán, se admiten apuestas. Cuando el propio Gobierno no sigue las normas y usa los decretos de forma electoral, pedir el voto es peccata minuta frente a la desfachatez de saltarse a la torera las normas. Antes, disueltas las Cortes, los decretos fueron para partidas para ayudas a catástrofes naturales o gastos salariales o pensiones. Zapatero -al que Sánchez ha hecho bueno- aprobó que el Ejecutivo no pudiera realizar ninguna acción en los 60 días previos a unos comicios con alguna connotación electoral. Que tomen nota el presidente actual y su equipo. Y la oposición.

Arranca la campaña con España dividida en dos. La aparición de Vox favorece al bloque de derecha porque irrumpe con fuerza un partido que no gusta ni a PP ni a Cs pero que podría aportar los escaños para sumar más que la izquierda. Pero la propia identidad de Vox puede jugar a la contra de ese bloque de centroderecha, porque multitud de militantes socialistas que abominan de Sánchez podrían votar PSOE sólo porque temen más un Gobierno con influencia de Vox que otro del actual mandatario, pese a sus alianzas con independentistas, el destrozo que ha hecho en el PSOE y la ruina a la que lleva con sus políticas económicas plagadas de promesas de imposible cumplimiento. Ha pasado inadvertido que la ministra de Economía, Nadia Calviño, haya renunciado a ser candidata al Congreso.

Arranca la campaña con una convocatoria adelantada porque Sánchez no quiere que las generales se celebren antes de las autonómicas y municipales, donde los socialistas podían sufrir un fuerte castigo por la gestión de Gobierno de Sánchez... que a su vez sufriría castigo tras un previsible mal resultado el 26 de mayo si las generales fueran después. Es lo único inteligente que ha hecho Sánchez.