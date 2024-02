Se ha hablado un rato de El Arenal en los últimos días, por las cosas del estadio, que ahí yo me pierdo, lo reconozco, cuando hablan de los pliegos, los canon y esas cosas, que me suenan a chino, y también se ha hablado por los tractores que estuvieron por allí, y que querían llegar hasta el centro, si los hubieran dejado. Una cosa.

Se está quejando mucho la gente de lo que se encuentra hasta que llega el fútbol, que como ha llovido tela hay charcos para dar y regalar y por lo visto el alcalde ha dicho que se va a arreglar, pero que mármol no va a poner. Hombre, yo creo que nadie espera que ponga mármol, sobre todo porque eso debe costar un pastizal y también porque nos íbamos a pegar jardalazos de todos los colores, que ya ves tú un camino de mármol, anda que no nos íbamos a resbalar. Yo el primero, que siempre estoy predispuesto a caerme, pero tela.

También se ha hablado de lo que el Ayuntamiento le quiere cobrar al Córdoba por el uso de El Arcángel, que yo no sé si es mucho o poco, pero que también es normal que le cobre, me parece a mí. Porque aunque sea el equipo de nuestra ciudad, está manejado por unas personas que no son de aquí, que fichan y nombran a quien quieren, vamos, que tienen su negocio, y si el estadio es del Ayuntamiento, pues es normal que tengan que pagar algo. Es como si alguien estuviera en la casa de otro y no pagara nada de nada, como que tampoco veo yo eso, me parece a mí, las cosas como son. Aunque puede que me esté equivocando porque no me he enterado bien de lo que pasa.

De lo de los tractores no hablo, de verdad, porque no sé lo que está pasando, de verdad lo digo. El otro día hablé con un hombre que tiene unas tierras y cuando me dijo que le pagan unos céntimos por el kilo de tomates como que me quedé un poco alucinado, porque no es eso lo que luego pagamos en el mercado. Y yo creo que a los pescadores les pasa algo parecido, que el precio aumenta por el camino, hasta que llega a quienes compramos, pero que los agricultores no se lo llevan, y no creo que eso sea normal, la verdad. Lo que no sé es si lo están haciendo bien, porque han dejado a mucha gente sin poder ir a sus trabajos cuando han cortado las carreteras, y no sé si han sido buenos los modos.

En fin, que para hablar de las cosas hay que saber un poco de lo que pasa, que si no mejor estar callados, digo yo. Esperemos que las cosas se calmen, y se solucionen un poco, y que al menos no nos caigamos en un charco cuando vayamos de camino a El Arcángel, que eso no es plato de gusto. Y esperemos que nuestro Córdoba siga sacando los puntos, aunque sea en el último minuto.