Cuando un presidente del Gobierno toma una decisión equivocada, con frecuencia acude a un colaborador para que ofrezca una versión edulcorada o diga que ha sido mal interpretada. Cuando el segundo echa más leña al fuego, como Carmen Calvo, arde Troya.

Arde España y arde el PSOE, con barones regionales descalificando la política del Ejecutivo respecto al independentismo y con diputados y senadores socialistas marcando distancias con Sánchez. La percepción es que los secesionistas le han metido un gol por la escuadra al ceder en puntos ante los que no puede ceder un gobernante.

También se percibe que el Gobierno trata de engañar, por no decir que miente. A eso se suma el debate del relator, que se agrava cuando el Gobierno trata de identificarlo con el concepto de la ONU, un mediador entre estados, lo que coloca a España al nivel que Cataluña. Cuando se autocorrige la vicepresidenta para adjudicarle otro papel, organiza tal lío que ya no se sabe cuál es la función de ese mediador... lo que indica que el Gobierno no sabe para dónde tirar.

Los independentistas sí, pues desmienten al Ejecutivo al decir que será una figura con perfil internacional, y también al declarar que lo vivido estos últimos días está directamente relacionado con el empeño de Sánchez en lograr su apoyo a los Presupuestos.

La publicación de las 21 exigencias de Torra demuestran lo que se temía: se ha cedido en lo que no se podía, lo que produce una profunda indignación por contar con un Gobierno que engaña y que paga a quien lo apoya. Más grave aún es saber que la retirada de los recursos al Constitucional estaba en los 21 puntos, o que las declaraciones críticas a la prisión de los independentistas estaban relacionadas con esas 21 exigencias, y las prebendas económicas, y que no se aplique el 155, y la política de desfranquización, y que el Gobierno no sea firme defensor de la monarquía... El mejor PSOE, el gran PSOE, ha saltado por los aires. Y el respeto a este Gobierno, también.