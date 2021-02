Porque estemos como estemos yo no voy a dejar de celebrar el Día de Andalucía, eso lo sabe todo el mundo, porque yo me siento tan orgulloso y tan feliz de ser cordobés, como andaluz y como español, que de las tres cosas estoy más que orgulloso y tengo claro que eso es un privilegio que no puede ser todo el mundo, y sólo unos cuantos que hemos tenido esa suerte. Así es como lo pienso.

Es la verdad, porque es lo que siento, pero siempre lo digo, si yo no hubiera sido andaluz me hubiera gustado serlo, porque yo creo que esto es lo más grande del mundo, y hasta puede que me quede corto con eso de que ya hemos llegado a Marte. Y es que si uno se para a pensarlo, Andalucía tiene todo, y lo mejor y lo más bonito. A playas no hay quien nos gane, pero vamos, que las pongo a pelear con las que sea, con las de Cádiz o con las de Huelva, o con ese pedazo de Fuengirola, no creo que haya nada mejor. Pero es que si hablamos de monumentos, bueno, ni Italia, vamos, la Mezquita, la Alhambra, la Giralda, esa Medina Azahara, vamos, una cosa. Pero es que si ya nos ponemos a contar nuestras fiestas, las ferias, los Patios, las Cruces, la Semana Santa, vamos, que somos la champions de las fiestas y me estoy quedando cortísimo, pero corto.

Y si ya remato con la comida, qué me decís de la comida, en eso sí que ya no tenemos competencia, pero en el mundo entero. El salmorejo, el rabo de toro, el pescaíto frito, las almejas, la mojama, los flamenquines, las torrijas o los pestiños, pero vamos, quién no va a querer ser o vivir en Andalucía, si esto es lo más parecido al paraíso. La verdad es que tenemos muchas cosas por las que sentirnos orgullosos y algo más, porque además de todo esto los andaluces somos buena gente, gente abierta y simpática, que nos gusta más una sonrisa que estar tristes, y que nos gusta más dar una buena noticia que una mala, que somos muy apañados, la verdad. Y eso que no somos todos iguales, que hay andaluces de muchos tipos, que hasta en eso somos unos artistas, y cada uno con su gracia y con sus cosas, como está mandado.

En fin, qué más decirles, que estoy muy contento de celebrar este día que siempre me trae tan buenos recuerdos. Y con nuestra bandera, que más bonita no puede ser, igual que la de España, ojo, que a las dos quiero igual y las dos me representan igual, por supuesto. Y ya ese rematito de ser cordobés, pues ya ves tú, pues la gloria bendita y algo más. Por eso hoy es un día para celebrar y para sentirnos orgullosos, que lo que tenemos es mucho y muy bueno. Y lo más bonito.