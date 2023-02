Como llega el día de Andalucía se dicen muchas cosas de nuestra tierra y nos recuerdan a todos los andaluces que han pasado a la historia, que han sido muchos y muy importantes, porque talento siempre hemos tenido los andaluces para rellenar los estadios que hagan falta, y hasta alguno más. Y es que no solo eso, que tenemos muchas cualidades, más de las que nosotros mismos imaginamos.

Pero a mí cuando me preguntan por nuestra tierra, siempre respondo lo mismo, que lo que más me gusta de los andaluces es lo alegres que somos. Sí, aunque suene a muy dicho o a yo qué sé, eso me encanta de nosotros, las ganas de vivir, de reír, de pasarlo bien, que hagamos un chiste hasta de la cosa más triste que nos pueda pasar. Eso lo entiendo yo como una gran virtud, y así lo digo. Como no me cuesta reconocer los lotes de reír que me he pegado en los velatorios, a pesar de la pena tan grande que teníamos todos los presentes. Pero es que es muy bonito acordarse del que falta con una sonrisa, con alegría, que llorar todos lloramos, y a veces nos hace bien, pero más cura y más nos hace estar mejor el sonreír. Por eso yo me río cada vez que puedo, y si es a carcajadas, mucho mejor.

Menos mal que yo no conozco muchos casos de eso que le pasa al periodista ese tan famoso, al Évole, que se desmaya de tanto reír, porque tendríamos las calles y las barras de los bares, y hasta los tanatorios, repletos de desmayados, que menudo susto iba a ser ver eso. Una cosa, lo que yo les diga. A mí sí me ha dolido mucho la barriga de reír, y yo tenía una tía que se meaba en lo alto, que por eso entendí lo de decir "me meo" cuando uno se ríe mucho, que mi tía era el mejor ejemplo.

Yo soy de risa fácil, lo reconozco, pero es que también lo soy de lágrima, así que siempre que puedo me tiro hacia la sonrisa, que me sienta mejor, y hasta me alisa las arrugas, que lo tiene todo. Además es una buena forma de estar en la vida, me parece a mí, que estar todo el rato enfadado o pendiente de lo que hace el otro como que no tiene que traer nada bueno, me parece a mí. Y ahora que estamos pasando un mal rato con nuestros equipos, con el del futsal y con el Córdoba, todavía hay más que sonreír y, sobre todo, apoyarlos, que lo contrario es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Y cuando te tiras tantas piedras en lo alto, acaban llegando las goteras, y con las goteras los resfriados y los malos ratos. Y no, vamos a intentar salir adelante y seguir con una sonrisa, que eso nunca estará de más, si no todo lo contrario.