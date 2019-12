La verdad es que me gustaría esta semana escribir de otra cosa, pero no está la cosa para escribir de otra cosa, por desgracia, porque está peor que la semana pasada y me temo que la semana que viene estará peor, que nos hemos subido en un tobogán que nos manda directamente al hoyo, y a toda velocidad, que esto no hay quien lo frene, qué pena más grande. Yo no hago nada más que leer el periódico, que me paso el día diciéndole a mi cuñado que mire el Día, que es el que mejor lo está contando y con diferencia, como viene siendo habitual, y la verdad es que no me entero de absolutamente nada. Que a mí eso de la unidad productiva me suena a chino mandarín y puede que me esté quedando corto, que vaya palabrejas más raras utilizan para explicarlo todo.

Lo que yo siento, lo que saco de todo lo que me cuentan y que más me angustia, porque la verdad es que estoy angustiado, y eso no es por vivir frente a la iglesia de San Agustín, ni mucho menos, que esto es el paraíso y me quedo corto, lo que me angustia, como decía antes, es que tengo la sensación de que queda muy poco tiempo, apenas unos días, y que la solución no llega. Y la solución, como suele pasar la mayoría de las veces, es dinero, tan sencillo como eso, dinero, y punto. Y que venga de donde venga, eso es ahora secundario, y estamos hablando de millones, que cada vez que lo oigo me descompongo, porque yo no sé escribir esas cifras que dicen.

Antiguamente se hablaba del oro de Moscú, seguro que alguno se acuerda de eso, pues ahora tenemos que hablar de los euros de Bahrein, que por lo visto de ahí va a llegar algo, o eso cuentan, que una empresa se quiere quedar con el equipo, y aquí es donde sale lo de la unidad productiva. Porque si compras eso tienes derecho a todo, hasta a cambiar de nombre el equipo, o eso es lo que he querido entender, aunque ustedes ya saben que yo en estas cosas de abogados estoy totalmente pez. Lo que sea, pero que esto se acabe, que vaya espectáculo todos los días. Porque vaya cómo es el que fuera último presidente, que un día insulta a un aficionado por la calle y otro tienen que llamarlo para que devuelva un coche, porque se lo ha llevado por la cara. Las cosas que pasan, y que no deberían haber pasado nunca.

En fin, que de Moscú o de donde sea, pero que llegue el dinero, que la cosa está tela de fastidiada y los corazones los tenemos ya reventados de tanto sufrir. Lo que se dice una agonía.