Adiós a la fiesta del dinero gratis

Han sido 11 años de dinero gratis. Años en los que endeudarse no tenía precio. Es más, los bancos cobraban del Banco Central Europeo (BCE) por endeudarse. El día 21 de julio asistiremos al principio del fin de la época dorada de los deudores y depredadora de los ahorradores. El jueves el BCE aprobará la primera subida de tipos de interés desde la época de Trichet, hace ya 11 años. Una decisión con cierto retraso. La gobernadora del BCE, Christine Lagarde, ha anunciado una subida gradual para evitar una recesión. Hasta la semana pasada los mercados esperaban una primera subida del 0,25%. Pero recientemente la inflación de la Eurozona se ha disparado hasta el 8,6%, un 0,4% superior a lo previsto. Lo cual dará fuerza a los halcones para proponer una mayor subida del 0,5%. Sus argumentos serán el descontrol de la inflación, el disparo de las expectativas, y la reciente devaluación del euro hasta alcanzar la paridad con el dólar, convirtiéndose en un elemento más de propagación de la inflación a través del encarecimiento de las importaciones Energéticas.

En España los bancos han recuperado parcialmente el desplome de sus cotizaciones en bolsa tras el populista varapalo de Sánchez anunciando un nuevo impuesto no justificado a la banca. Una mayor subida de los tipos es buena para los bancos y mala para la sostenibilidad de la deuda pública española que según los últimos datos de Eurostat ha crecido un 3,8% interanual, hasta alcanzar 1,45 billones de euros. Mala para las familias que verán que la cuota anual de su hipoteca a interés variable aumenta entre 600 y 800 euros. También se verán afectados los dos principales motores de la economía, el consumo y la inversión, en un momento en el que ambos están perdiendo impulso como consecuencia de la devastadora inflación. Ante este escenario el consenso de los analistas anticipa un crecimiento para España entre el 3,5% y el 4% en 2022, que se reducirá al 1,8%/2% en 2023. En el mejor de los escenarios España no alcanzará los niveles de PIB de 2019 hasta 2024 , con un retraso de un año con respecto a los principales países de la Eurozona. Previsiones que no tienen en cuenta un corte total del suministro de gas de Rusia a Europa, que según el FMI provocaría un recorte del 6% del PIB de los países bálticos y del 3% en Alemania, dejando a España al borde de la recesión.

El principal reto de Christine Lagarde el jueves es conseguir que se apruebe por consenso un mecanismo antifragmentación que proteja a los países del sur de Europa de la previsible subida de las primas de riesgo. Italia es su principal preocupación. La anunciada salida de Draghi del Gobierno en un momento de crisis energética y altísimo endeudamiento publico hacen temer un disparo de las primas de riesgo de Italia. Dadas las previsibles dificultades de la vuelta a los mercados de países como Italia, España o Grecia la idea es reinvertir parte de las amortizaciones de deuda pública de la Eurozona en los países más vulnerables. La batalla estará en la dimensión del programa y la condicionalidad de las intervenciones .