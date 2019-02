Los reyes inauguran Arco y Bassat da un golpe de efecto

Los Reyes han vuelto a evitar la polémica en su visita inaugural de Arco y no pasaron cerca del Ninot de Santiago Sierra y Eugenio Merino, una figura de cera de Felipe VI de cuatro metros que se vende por 200.000 euros y cuyo comprador debe comprometerse a quemar en el plazo de un año desde su adquisición. Ninot se encuentra en la galería Prometeo, en el pabellón 9, y en el recorrido previsto por los Reyes -que se suele cerrar con antelación- no estaba incluida ni esa galería ni ninguna otra cercana. "No les esperábamos, ya sabíamos que era un recorrido cerrado", explicó un portavoz de la galería. De esta manera, se ha repetido la situación del año pasado, cuando los Reyes tampoco pasaron por la galería Helga de Alvear -que en esa ocasión estaba justo a la entrada del pabellón por donde iniciaban los Reyes su visita-, de donde había sido retirada la obra Presos políticos de Sierra.

Los monarcas iniciaron su recorrido de manera puntual, a las 11:00, acompañados por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y otras personalidades como el ministro de Cultura, José Guirao, o el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

La primera parada la hicieron en el estand de El País, donde observaron la obra del artista peruano Fernando Bryce. A su llegada, una persona del público de la feria los recibió al grito de "Viva España" y "Viva el Rey", que fue respondido con sonrisas de los monarcas. A lo largo de una visita de poco más de una hora, los Reyes alternaron los estands institucionales con los de otras galerías, pasando gran parte del recorrido inicial en el estand oficial de Perú, país invitado de esta edición.

Justo a la salida, cuando se dirigían al pabellón 9, los Reyes sí dejaron a un lado a la galería finlandesa Forsblom, que expone la obra Nuestros reyes favoritos, realizada por el artista finés Riiko Sakkinen, y que ha comprado el publicista catalán Lluís Bassat. Su intención es mostrar esta obra en la exposición que tiene previsto organizar en Sevilla sobre su colección. "Me gusta el arte que construye no el que destruye. Lo he comprado un poco por reacción", afirmó Bassat, que adquirió el primer día de la feria la obra por un total de 11.000 euros. En ella, la imagen del Rey Felipe VI está acompañada de nombres de "otros reyes" como el Rey Melchor, el Rey Gaspar, el Rey Baltasar, el Rey León, Martin Luther King o Burger King, entre otros.

Felipe VI y doña Letizia, con un traje oscuro y mangas con volumen, se mostraron muy conversadores tanto con galeristas y artistas. Durante su parada en una de las míticas galerías españolas, Elba Benítez, dedicaron tiempo a la escultura de Cristina Iglesias, valorada en 200.000 euros. Tras ella se dirigieron a la galería argentina Ruth Benzacar, donde también conversaron con la propietaria, Orly Benzacar, y la reina se detuvo ante una obra tecnológica de Mariano Sardón -con un precio de 12.000 euros cada pantalla, todavía no vendida- que a través de los ojos de los observadores va construyendo un rostro.

Otro de los destinos ha sido la galería portuguesa de arte conceptual Vera Cortés, en donde les han mostrado la obra de José Pedro Croft -quien representó a Portugal en la pasada Bienal de Venecia-, con especial atención a una pieza de espejos que "habla sobre el espacio y los límites de la estabilidad". Los reyes cerraron su recorrido en el estand habilitado para el Perú Gastronómico.

Aunque Arco abrió el miércoles sus puertas a los profesionales, hoy ha sido su inauguración oficial, y a partir del viernes ya podrá acceder el público. Este escaparate mundial de arte contemporáneo cuenta en la presente edición con 203 galerías procedentes de 31 países y, según avanzó el director general de Ifema, Eduardo López-Puerta, esperan superar los 140 millones de negocio y recibir a 100.000 visitantes.