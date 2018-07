El regreso de Shang-Chi

La ficha 'MARVEL LIMITED EDITION. SHANG-CHI: CRUZANDO LÍNEAS' Doug Moench, Paul Gulacy y otros.Panini. 432 páginas. 40,95 euros.

Cruzando líneases el título del séptimo tomo de la colección Marvel Limited Edition dedicado a recuperar las aventuras a color de Shang-Chi, el luchador creado por Steve Englehart y Jim Starlin en 1973 a partir de los conceptos de Sax Rohmer (padre literario del doctor Fu Manchú) y como parte del interés por las artes marciales que dominó la cultura popular en la década de los setenta. Los seis primeros volúmenes han puesto al alcance de los lectores la totalidad de la serie Master of Kung Fu, una cabecera de culto que había quedado relegada al olvido por problemas de derechos de autor y que se hizo memorable merced a la aportación creativa del escritor Doug Moench y de dibujantes del calibre de Paul Gulacy, Mike Zeck o Gene Day. Moench tomó muy pronto las riendas de Master of Kung Fu y amplió los estrechos límites argumentales de los primeros episodios sumando a la mezcla elementos del género de espías, en tanto que Gulacy (y más tarde Day) deleitó a los aficionados con una propuesta estética innovadora, apoyada en un ritmo frenético, arriesgadas composiciones de página y un acabado de lo más elegante.

Completada pues la reedición de Master of Kung Fu, le toca el turno al material publicado originalmente entre 1988 y 2018, una etapa menos consistente, pero que incluye diversas joyas. El tomo se abre con el serial Cruzando líneas, ocho episodios escritos por Moench (que volvió a Marvel tras la marcha del director editorial Jim Shooter) y dibujados por Tom Grindberg para la cabecera antológica Marvel Comics Presents. En palabras del propio Moench: "No sé qué decir de esta historia, pero por algún motivo no me convence mucho. Quizás me había oxidado un poco. Quizás el tener que dividirla en capítulos de ocho páginas me descentró un poco". Sigue el especial de 80 páginas Master of Kung Fu: Bleeding Black (1990), también de Moench, con dibujos y tinta de David y Dan Day, hermanos del tristemente fallecido Gene, más cercano temática y estéticamente a la última etapa de la serie original. Citando de nuevo al guionista: "Creo que es mucho mejor Bleeding Black (...). Tal y como lo recuerdo, esta historia también iba a aparecer en Marvel Comics Presents, esta vez como un serial en diez partes de ocho páginas", aunque finalmente apareció como un one-shot, "convirtiéndolo prácticamente en una novela gráfica".

Moench firma un segundo especial, Marc Spector: Moon Knight Special (1992), y este curioso crossover entre dos de los personajes más característicos del autor está lastrado por los dibujos de Art Nichols. A continuación, brilla con luz propia la miniserie de seis números Shang-Chi: Master of Kung Fu (2002-03), publicada por el sello MAX y que supuso la reunión, tres décadas después, de Moench y Gulacy, el equipo artístico por excelencia del personaje. Del resto, casi todo olvidable, destaca el muy reciente número 126 de Master of Kung Fu (2018), realizado por CM Punk y Dalibor Talajic. Entre los extras, una estupenda ilustración de David Mack y el original de la portada de Bleeding Black.