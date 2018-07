"Si no hay personajes no hay ningún conflicto"

El taller La estructura profunda del personaje se imparte de la mano del guionista Michel Marx, ofreciendo una visión compleja de la escritura de guiones a través de los personajes, aunque recalca que "es complicado hacer una clase centrada sólo en ellos, no es algo que esté suspendido en el vacío". Marx concibe que los protagonistas son el eje central de la historia ya que "el conflicto, en realidad, no existe. Si no hay personajes no hay conflicto, incluso cuando alguien quiere hablar sobre una enfermedad, piensan en personas que conocieron", señala el escritor. Además, explica que para impartir este taller es necesario "hacer un recorrido casi completo por la historia del cine. Tengo que decir el máximo de cosas en un mínimo de tiempo", pero puntualiza que "es idóneo hablar con personas sobre personajes, cada uno viene con su historia y el taller se convierte en un intercambio emocional".

Sobre la diferencia entre la escritura literaria y la escritura de guiones, señala que "la literatura te lo permite todo y el audiovisual te limita al uso de códigos visuales, por lo que es más complicado expresar pensamientos y emociones". Además, señala que al producir una película "tienes presión de la productora, de los distribuidores y del director" mientras que, en el caso de la literatura, "tú te encierras en un apartamento y escribes una novela con mil personajes y eres libre de hacer lo que quieras".

Marx considera que el problema de las producciones es que "exagerando un poco, el presupuesto manda sobre la historia, aunque una película no deja de ser algo que el autor, un loco, considera que tiene interés y se la vende a un espectador, un loco". Además, piensa que "para escribir un guion hay que saber que no es el resultado final, como una novela, porque depende del trabajo del resto. El cine es el cine es un trabajo colectivo".