La Junta recupera el proyecto de cobrar la entrada a sus monumentos en Córdoba

El anuncio se hizo en octubre de hace dos años, luego llegó la pandemia y la vida cultural se paralizó. Ahora, pasados casi dos años y con una más que incipiente ya recuperación económica, la Junta de Andalucía ha retomado el proyecto de cobrar la entrada en los museos, monumentos y sitios que gestiona en toda la comunidad.

Es el anuncio que ha hecho la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, en un foro sobre la Ley de Patrimonio organizado por el PP de Córdoba, y en el que ha asegura que "no es lógico que los turistas vengan de otros países y no paguen".

Así, ha recordado que el expediente inicial "se paralizó por la pandemia" y ahora se ha recuperado para poder llevarlo a cabo. La razón de recuperar el cobro de una entrada para acceder a los inmuebles patrimoniales que gestiona la Administración autonómica -que en el caso de Córdoba es el yacimiento de Medina Azahara, además del Museo de Bellas Artes y el Arqueológico, junto a la Sinagoga, en el caso de la capital- es por "la recuperación económica" que se está registrando. No obstante, ha señalado que no será de aplicación en los museos hasta que esta recuperación económica se consolide.

Del Pozo, además, ha recordado que se establecerán franjas horarias y días en las que el acceso será gratuito para determinados sectores de la población local, como personas mayores de 65 años, entre otros. Además, ha reiterado que lo que se pagará será "un dinero simbólico que revertirá en el patrimonio".

Ley del Patrimonio

La consejera de Cultura ha hecho estas declaraciones antes de participar en el citado foro sobre la Ley del Patrimonio organizado por el PP, al que han asistido numerosos representantes de los populares, además de alcaldes de la provincia de Córdoba.

En este foro, los populares han vuelto a poner de manifiesto su rechazo al anteproyecto de Ley de Patrimonio elaborado por el Gobierno central. "No entendemos que después de las alegaciones que se han presentado, no se haya retirado la ley", ha lamentado, al tiempo que ha insistido en que se trata de una norma que "no es buena para España, ni para las comunidades autónomas ni para los ayuntamientos".

Por ello, ha reclamado al Gobierno central que retire el anteproyecto y que "inicie un proyecto de diálogo para trabajar en un nuevo proyecto de ley". "No podemos aceptar una ley que viene a complicarnos el día a día y que impide la vida en los cascos históricos", ha subrayado.

Uno de los puntos que motivan la objeción es la creación de un Patronato adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura y Deporte para la gestión de los monumentos.

Se trata de un argumento que también ha esgrimido la secretaria general del PP andaluz, Loles López, quien ha señalado que "el PP está para defender el patrimonio cordobés". A su juicio, "existen dos modelos de gestión: el del PSOE, que viene a invadir competencias, y el del PP, que viene a protegerlas". López ha recordado que el PP presentará mociones en todos los ayuntamientos para votar en contra de este proyecto de ley.

Al acto también ha acudido el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, quien ha insistido en la misma idea que del Pozo y López. La ley, ha anotado, "se mete en las competencias autonómicas e invade las municipales; no queremos que sea un Patronato en Madrid el que decida lo que tenemos que hacer aquí".