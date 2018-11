El inicio del personaje

La ficha 'WONDER woman: JUEGOS MENTALES' George Pérez y otros.ECC. 320 páginas. 30,5 euros.

Con Juegos mentales, se completa la recuperación de la larga etapa de George Pérez al frente de la serie Wonder Woman. El tomo en cuestión contiene los números 46 a 57 (1990-91), que enlazan el recopilatorio La guerra de los dioses, ya publicado por ECC. Por entonces, Pérez se encargaba solo de los guiones, y el apartado gráfico quedó principalmente en manos de Jill Thompson, a la que acompañan aquí Colleen Doran, Cynthia Martin y Joe Phillips. A estas alturas, supongo que no quedará nadie que ignore la importancia y el alcance de la Wonder Woman de Pérez, en todo caso, no está de más recordar que este es el inicio de la era moderna del personaje, y que todo lo que se ha hecho después le debe algo en menor o mayor medida.