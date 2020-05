Diez grupos cordobeses participan en el EDP Live Bands

Diez grupos cordobeses participan en la tercera edición del concurso EDP Live Bands, que tiene como gran objetivo impulsar la carrera de bandas aficionadas que desean labrarse un nombre en el panorama musical. Una vez cerrado el periodo de inscripción, un jurado de expertos y los votos de los ciudadanos en la web del certamen determinarán el nombre de los semifinalistas. El ganador tendrá la oportunidad de grabar su primer álbum y tocar en directo en el NOS Alive, programado para el mes de julio en Oeiras (Portugal).

Desde la capital participan Los Eskombros del Flamenco, con su tema ¿Sabes que te digo?; Mendrugo (Mi rincón preferido), Niño Bravo (Flotando); Hello Horror (Viernes), ¡RAMEN! (Downtown) y Primätah (Where I used to belong). ORANGE VIPER llega desde Nueva Carteya con Prophet's Rage; los lucentinos de ARA presentan Ilusión caótica, mientras que desde Montilla se presentan Piedra Dropa (El cuentacuentos) y Mr. Mackenzie (Decidido). En total son diez los grupos de la provincia que se han inscrito en un concurso que ha reunido a 427 bandas, de las que 53 son andaluzas.

Con la votación ya abierta hasta este jueves 7 de mayo, de momento Niño Bravo marcha en la tercera posición. Al margen de los votos en la web edplivebands.edp.com/espana, un grupo de expertos participará también en la elección de los grupos que pasen a la fase de semifinales, cuyo nombre se conocerá el lunes 11 de mayo. Desde ahí al 21 se decidirán las bandas que llegan a la gran final. El ganador tendrá la ocasión de grabar su primer álbum y participar en el prestigioso festival NOS Alive que se celebra en Oeiras, dado que el concurso está destinado a grupos de todos los géneros musicales, siempre que no mantengan vínculos comerciales con sellos discográficos.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Everything is New y de Mondo Sonoro, como media partner. Además de apoyar el concurso, los colaboradores formarán parte del jurado de una iniciativa que arrancó en 2015. Desde entonces, EDP ha impulsado la música de más de 8.300 grupos, potenciando sus carreras musicales con actuaciones en festivales de gran proyección internacional y grabaciones de discos. Solo en España, ha apoyado la música de más de 600 bandas entre las dos ediciones.

¿Quién es EDP??

