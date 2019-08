Santaella celebra este sábado 17 de agosto el festival Santo Rock con Reforma y Recycle

La localidad de Santaella acogerá este sábado, 17 de agosto, la primera edición del festival Santo Rock 2019, organizado por las asociaciones Celuloide y Santo Rock. El objetivo de la cita, según explica uno de los representantes de Celuloide, Diego Serrano, es “subir al escenario a artistas de Santaella y demostrar lo que hay de nuestro municipio en otras ciudades a través de la música”.

Por ello, todas las bandas que actúan tienen al menos un componente procedente del municipio. El cartel lo conforman el grupo local Reforma; Recycle, de Córdoba; Devils in the Sky, de Málaga; Croché, de Granada, y La Naranja me Mata, también de Córdoba. No obstante, el grupo invitado, La Dstylería, no tiene ningún integrante de la localidad, aunque cabe destacar que uno de sus componentes es el cantante de la popular banda Celtas Cortos, Jesús Cifuentes.

Serrano detalla que el festival presenta “un abanico musical bastante amplio” debido a los estilos de los distintos grupos, que se subirán de 22:00 a 04:00 al escenario del recinto ferial de la localidad de la Campiña Sur.

Entre las peculiaridades de las bandas, Serrano destaca que Reforma volverá a tocar tras 43 años de inactividad: “Se han vuelto a unir solo para el evento, para volver a interpretar versiones de canciones de los años 60 que tocaban cuando ellos estaban en activo”. Además, apunta que los malagueños Devils in the Sky son el grupo más joven, ya que “el batería, Sergio Rodríguez, es el más pequeño con 10 años y la cantante, Sara Rodríguez, es la mayor y tiene 16”, pero ya crean su propio rock.

Por su parte, La Naranja me Mata aporta una música “directa y sin artificios”, mientras que Recycle hace versiones de canciones y tiene un estilo hard rock.