El escritor Fernando Molero comparte un relato diario en redes sociales para amenizar la cuarentena

El confinamiento derivado del estado de alarma ha generado toda clase de iniciativas que ayudan a pasar la cuarentena de la forma más amena posible. Muchas de ellas derivan del mundo de la cultura, un elemento que siempre ha estado en el día a día gracias a la literatura, el cine, la música y otras muchas disciplinas y que en estos días parece cobra una importancia mayor. Las redes sociales, además, se han convertido en el vehículo ideal para que estos contenidos lleguen al mayor número de personas posibles.

Desde la localidad de Fernán Núñez, el escritor Fernando Molero ha puesto en marcha, a través de Facebook, el hilo de escritos Relatos de la cuarentena. Cada día, el autor sube un relato propio "con personajes que están confinados o que viven una situación de aislamiento", reflejando de alguna forma la situación actual en la ficción. En algunos casos "los relatos tienen más humor y los intercalo con algunos más serios", al igual que también atiende a "cosas de la actualidad, como la muerte de Aute".

Con estas publicaciones, Molero ha creado un universo de personajes recurrentes para los relatos. En uno de los textos, en los que escritor homenajea el día de su cumpleaños con una historia de una celebración en confinamiento, surge "una familia con personajes que me cayeron bien, y que han aparecido ya en bastantes relatos".

Bartolomé, doña Asunción y sus allegados se han convertido para Molero y sus seguidores en acompañantes en este particular aislamiento, ya que "la respuesta de la gente está siendo muy buena, las redes sociales te permiten interactuar con los lectores y me llegan muchas opiniones e incluso gente que me pregunta que cuándo va a salir el siguiente, hay una retroalimentación satisfactoria".

Molero explica que los relatos los escribe "normalmente en el día, sobre todo por las características que quiero que tengan", aunque en algunos casos ha hecho "una reescritura de algunos de los textos que yo tengo ya escritos y que tengo que adaptar a una extensión más asequible para Facebook y los lectores".

Para el escritor se trata de una forma nueva de escribir y publicar sus escritos. Autor de libros como La cosa del pantano o el más reciente Extraños seres, seres extraños, Molero está acostumbrado "a una escritura mucho más larga y a tomarme mi tiempo para terminarlos". Además, asegura que "nunca he sido mucho de redes sociales, así que esto es un poco nuevo para mí, pero mientras me lea una persona y me dé respuesta, está bien".

Aunque su método para escribir suele requerir "volver a leer los textos, corregirlos y darles algunas vueltas", es algo que no puede hacer con estos relatos, que están supeditados "a la inmediatez de la red social y con la que lo reciben los lectores". Aun así, Molero ha publicado a lo largo de su carrera dos libros de cuentos con características similares a las de este proyecto. Con En la playa y En el baño, el escritor ya trabajó la idea de "relatos que suceden y se pueden leer en estas condiciones concretas", estableciendo ese paralelismo entre la realidad del lector y el mundo del relato.

El escritor se une, con Relatos de la cuarentena, a las iniciativas que comparten la cultura y la hacen accesible a todos aquellos que se encuentran en las redes sociales. Molero considera que "con la presencia en las redes sociales y la brevedad de los relatos quizás se consiga que quienes no tengan el hábito de la lectura se empiecen a interesar, al menos durante estos días".

Dentro de estos relatos se pueden conocer experiencias que muchos están teniendo estos días, como es la propia fiesta de cumpleaños o las procesiones desde los balcones, aunque también hay acercamientos al concepto del confinamiento a través de otras historias como la de un astronauta.