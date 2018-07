El 'crooner' británico Bryan Ferry repasa su carrera en la Axerquía

La voz del cantante y compositor Bryan Ferry ha sido descrita como una de las más elegantes y seductoras del panorama internacional. Su distintiva vestimenta y su remarcado estilo lo convirtieron en uno de los músicos más influyentes de su generación, junto al ya desaparecido David Bowie. Esta noche el crooner británico llega al Teatro de la Axerquía en el que es uno de los conciertos más esperados de esta trigésimo octava edición.

Ferry saltó a la fama como vocalista y principal compositor de la banda de glam art rock Roxy Music, con quien logró tres discos números 1 y diez singles que llegaron al top10 en Reino Unido entre 1972 y 1982. De la banda salieron canciones para la historia de toda una generación como Virginia Plain, Street Life, Love is the Drug o Angel Eyes.

Nat Simons, referente de la 'americana music' en España, actuará como anticipo a Ferry

Ferry comenzó su carrera en solitario en 1973. Sus éxitos en esta etapa incluyen temas como A-rain's a-gonna fall, Let's stick together y This is tomorrow. En los 80, y tras el lanzamiento de su álbum Avalon (1982), decidió disolver Roxy Music para centrarse en su carrera en solitario. Si se combinan las ventas de esta formación como de su carrera en solitario, Ferry ha conseguido vender más de 30 millones de copias en todo el mundo.

Además de ser un prolífico compositor, el músico británico ha grabado versiones de otros artistas en álbumes como These foolish things (1973), Another time, Another place (1974) y As time goes by (1999), así como Dylanesque (2007), un álbum de covers de Dylan.

Como anticipo a su concierto sobre las 21:30 saldrá al escenario del coliseo al aire libre Nat Simons, cantante y compositora española que a día de hoy es uno de los mayores referentes de la americana music en este país. Nat Simons comenzó su carrera gracias a Bob Dylan, quien la inspiró en sus primeras composiciones. En estos años de carrera, ha seguido evolucionando y su sonido se acerca más a artistas actuales como Ryan Adams, Nikki Lane, Israel Nash, First Aid Kit o Brandi Carlile. Su último trabajo grabado en Carolina del Norte se ha realizado bajo la producción de Gary Louris y con una banda excepcional a las espaldas. Nat Simons estará acompañada por Elena García Poza (coros y percusión) y Daniel Álvarez (guitarra).

Por otra parte, la protagonista del programa de conciertos del Teatro Góngora será la cantautora, guitarrista, pianista y percusionista portuguesa, pero caboverdiana de adopción, Sara Tavares. El año 2017 fue el del regreso de esta lisboeta al mundo de la música después de superar una dura enfermedad en 2010, y lo hizo con Fitxadu, un álbum con el que se ha situado entre los primeros puestos de las listas de ventas.

El disco llegó después de ocho años, tras la publicación de Xinti en 2009. Se trata de un trabajo en el que se puede afirmar que Tavares se ha redescubierto en lo personal y en lo artístico y en el que ha compartido tanto la producción musical como la composición de algunas de sus canciones, con nombres tan destacados como Kalaf Epalanga, Toty Sa'Med, Manecas Costa, Bilan, Princezito, Nancy Vieira y Paulo Flores, entre otros. "Si el sol tuviera sonido, probablemente sonaría así", dijo de ella la revista Taplas. Sara Tavares tenía solamente 16 años cuando ganó dos de los concursos más prestigiosos de Portugal: Lluvia de Estrellas y el Festival RTP da Cançao, que la llevó a representar a su país en Eurovisión, consiguiendo una meritoria octava plaza. En 2000 ganó el Globo de Oro portugués a la mejor cantante nacional.

En su concierto, Tavares estará acompañada por Ivo Costa (batería), Rolando Semedo (guitarra acústica), Ivo Gomes (guitarra eléctrica), Pity (bajo) y João Gomes (teclados).