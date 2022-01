'Córdoba, ciudad de las ideas' arranca su primer encuentro internacional sobre cultura, ciudadanía y sostenibilidad

Arranca el primer encuentro internacional del proyecto Córdoba, ciudad de las ideas. Del 26 al 29 de enero, más de 25 artistas de distintos campos de la cultura ofrecerán su voz y experiencia en varios foros donde se abordarán cuestiones como la creación y el riesgo, las ciudades de cultura, el famoso estatuto del artista y la modernidad, entre otros.

La programación, que se puede consultar en su página web, dará comienzo el próximo miércoles con la participación de la artista Soleá Morente y Niño de Elche, en una conversación sobre el equilibrio entre creación, experimentación y supervivencia. Será a las 19:00 en la Sala Orive, sede de la mayoría de los encuentros.

La próxima jornada, un día más tarde, arrancará a las 11:00 con un debate donde expertos en diversas áreas darán las claves sobre cultura y sostenibilidad. ¿De qué viven los artistas? ¿Qué puede hacer una sociedad para apoyarlos? ¿Y la política? ¿Qué es el famoso estatuto del artista?, serán las cuestiones a resolver en un segundo encuentro, a las 12:30.

Los foros continuarán por la tarde con las reflexiones de dos pensadores muy diferentes, sobre las claves que ocupa el pensamiento en la cultura actual. Y el colofón final de este día lo pondrá el humorista Joaquín Reyes con una sátira sobre la vida de un artista (con sus vergüenzas y grandezas), en una entrevista guiada por su crítico. Estas citas serán a las 18:00 y 20:00, respectivamente.

El viernes 28 empezarán las intervenciones a las 11:00 con un debate sobre nuevas formas de cultura y las culturas que están aún por inventar, con la participación, entre otros del ex ministro de cultura, José Guirao. A las 12:30 el debate versará sobre las ciudades cultura, entre el patrimonio y la innovación.

Por la tarde, el diseñador Palomo Spain y el director de cine Ray Loriga hablarán sobre modernidad, y para cerrar la jornada de este día, la coreógrafa y bailarina La Ribot, y el actor Juan Loriente jugarán con las artes escénicas y la potencia pictórica en Pièce distinguée nº45. Todas las citas de este día también serán desde la Sala Orive.

En el día 29, desde el Teatro Cómico a las 11:00, cuatro expertos de los ámbitos de la ciudadanía, la cultura y la sostenibilidad analizarán los retos pendientes y el futuro en clave cultural. También se proyectará el documental Rediseñando el mañana, de Pedro Aguilera.

La última cita será a las 18:00 desde la Plaza de la Corredera, donde el bailarín y coreógrafo Javier Latorre y la bailarina Karen Lugo interpretarán la obra Cordobiana, y también, la Escuela Danza Arte Dramático de Córdoba y la Córdoba Drumming Ensemble representarán la pieza en tres movimientos: The past, the water, the seed.

Tomás Fernando Flores, La Ribot, María Van den Eynde, Alejandra Alonso, María Almazán, Salvador Rueda, Ray Loriga, Daniela Zyman, Christian Domínguez, Nieves Galiot, José Carlos Ruiz, Emma Ingala y más artistas, periodistas, arquitectos, gestores culturales, escritores, coreógrafos y cineastas completarán este cartel.

"En este encuentro vamos a dar cabida a todas las inquietudes que van a hacer que Córdoba sea una ciudad inteligente en la que el bienestar, la salud y sobre todo que el motor de la economía arranque con la cultura como eje trasformador", ha indicado el creador del proyecto, Fernando Vacas.

Vacas ha insistido en "trasformar a la ciudad que, pese a tener patrimonio, necesita una motivación y una ambición diferente para abarcar los nuevos retos que se exigen en estos momentos".

Una de las participantes, la Directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol, ha mostrado su satisfacción ante el proyecto y ha aprovechado para pedir "tiempo y cariño" para Córdoba, ciudad de las ideas y poder así seguir trabajando en los próximos años.

Un proyecto lleno de inspiración

Córdoba, ciudad de las ideas, Polo Creativo es un proyecto que parte con el objetivo de potenciar la creación artística y cultural nacida en Córdoba, así como atraer a artistas internacionales para que se asienten y encuentren en la capital un lugar de inspiración, además de potenciar el entorno del Casco Histórico, esencia de la cultura cordobesa.

Uno de sus objetivos es "generar infraestructuras económicas y sostenibles basada en la cultura y con una estrecha colaboración con los vecinos para convertir la ciudad es un punto de encuentro de artistas y creadores de distintas disciplinas", según ha indicado la delegada de Casco Histórico, María Luisa Calero.

"Remover conciencias, asentar bases de nuevos modelos creativos, impulsar mecanismos de colaboración entre diversas disciplinas, respeto y diálogo y colaboración público-privada", son los "ingredientes" que ha mencionado la teniente alcalde de cultura, Marián Aguilar, que acompañan a este proyecto.

Becas para creadores

El comienzo del primer encuentro internacional también supone el lanzamiento de la primera convocatoria de residencias internacionales y ayudas a la creación enCórdoba con el objetivo de transformar y revitalizar la ciudad a través de la cultura, el arte y la creatividad con el Casco Histórico como escenario.

Un jurado de reconocida trayectoria internacional seleccionará los proyectos que enriquezcan el tejido cultural de la ciudad en cinco modalidades: las artes visuales y plásticas; literatura, humanidades y cómic, artes escénicas y música; gestión cultural y proyectos de ciudad e innovación e industrias culturales.

En esta primera convocatoria, que transcurrirá del 1 de abril al 30 de junio de 2022, se alcanzará un máximo de 10 residencias trimestrales y de 30 ayudas (contadas por mensualidades) a proyectos desarrollados en Córdoba.